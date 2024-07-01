Frankfurt’ta söyleşili müzik akşamı

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TÜRKİYE’nin Frankfurt Başkonsolosluğu’nun düzenlediği programda Tamer’e genç piyanist Utku Asan eşlik etti. Frankfurt yakınlarındaki Darmstadt’ta Devlet Operası’nda Keman Grup Şef Yardımcısı olan Tamer’in iki saati aşan programında Mozart’tan Fazıl Say’a çeşitli bestecilerin eserleri icra edildi. Tamer, aralarında Başkonsolos Erdem Tunçer’in de yer aldığı sanatseverler için seçtiği bu eserlerin her birinin icrasına geçmeden, bestecisi ve eserle ilgili önemli ve ilginç bilgiler vererek programın içeriğinin zengin bir boyut kazanmasını sağladı. Zaman zaman müziğe ara verilerek gerçekleştirilen söyleşi bölümünde de, programın moderasyonunu üstlenen Başkonsolosluk görevlilerinden Deniz Ayhan’ın ve dinleyicilerin Türkiye ve Almanya’daki müzik yaşamına, çalışmalarına ve genç kuşak müzisyenlere ilişkin sorularını yanıtladı.

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BERLİN FİLARMONİ’DE İLK TÜRK

1969 yılında Ankara’da dünyaya gelen Tamer, Ankara Devlet Konservatuvarı’nı birincilikle bitirdikten sonra müzik eğitimini Almanya’dan aldığı bursla Berlin Müzik Yüksek Okulu’nda sürdürmüş ve burayı da başarıyla tamamlamış. Hem öğrenciliği sırasında, hem de ardından Almanya’nın önemli orkestralarında yer alan Tamer, Berlin Filarmoni Orkestrası’nda çalan ilk Türk. Darmstadt Devlet Orkestrası’nda 1996’da çalışmaya başlayan sanatçı, Berlin yıllarında çok sayıda tanınmış orkestra şefi ve solistle beraber, müzik yapma şansı bulmuş. Almanya’dan Japonya’ya çeşitli ülkelerdeki turnelere katılmış. Darmstadt Devlet Orkestrası’nın 2’nci Keman Grup Sefliği Yardımcılığı’nı sürdüren Tamer, 2004 yılında da bu orkestradan sanatçıları bir araya getirerek ‘Darmstadt Barok Solistleri’ adı altında bir topluluk kurmuş. Bu topluluğun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Tamer, hedeflerinin barok müziğinin tanınmış eserlerinin yanı sıra unutulmuş ve hatta hiç bilinmeyen eserlerini sunmak olduğunu söylüyor.

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Darmstadt’taki çalışmalarının yanı sıra, farklı orkestraların konserlerine de katılan Tamer, uzun yıllardır Türkiye’nin çeşitli yerlerinde genç sanatçılarla birlikte barok müzik konserleri gerçekleştirerek, kendisine parasız yatılı müzik eğitimi veren ülkesine borcunu ödemeye çalışıyor. Tamer, geçen yıl cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla Wiesbadan’da gerçekleştirilen muhteşem konser için Almanya’daki genç Türk müzisyenlerin katılımıyla oluşturulan orkestranın yönetimini de üstlenmişti. Almanya’da çok sayıda genç Türk sanatçının çeşitli orkestralarda önemli görevler üstlendiğini, ancak bunun bilinmediğine işaret eden Tamer, bu gençlerin topluma tanıtımı için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Kendisinin de hem Wiesbaden’daki konserde, hem de Frankfurt’taki programda kendisine eşlik eden piyanist Utku Asan gibi gençlerle birlikte yeni çalışmaları hedeflediğini belirtti.

‘MEMLEKETİM’ ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Tamer ve Asan, söyleşili müzik akşamını misafirlerin de alkışlarıyla katıldığı ‘Memleketim’ şarkısıyla tamamladılar. Frankfurt’taki görev süresi sona ermek üzere olan Başkonsolos Erdem Tunçer, “Kültür Merkezi’ni kültürle doldurmak gerekiyor” diyerek, bundan sonra da benzer etkinlikler gerçekleştirilmesi umudunu dile getirdi. Ardından da Tamer’e, Wiesbaden’daki 100’üncü yıl konserine katkısı nedeniyle teşekkür plaketini takdim etti.