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Frankfurt’ta Ramazan ışıkları yandı! Sahur heyecanı başladı

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#Frankfurt#Ramazan#AVRUPADAN HABERLER
Frankfurt’ta Ramazan ışıkları yandı Sahur heyecanı başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 11:24

Almanya’da geçen yıl büyük tartışma yaratan Frankfurt kentindeki Ramazan ışıklandırması bu yıl yine yandı. Frankfurt kenti, bu yıl da Müslümanların kutsal ayı Ramazan’ı özel bir ışıklandırmayla karşılıyor. Kentteki Fressgass bölgesinde hilaller, yıldızlar, fenerlerden oluşan “Happy Ramadan” ışıklı levhası, Ramazan boyunca yanacak.

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Frankfurt Belediye Başkanı Nargess Eskandari-Grünberg (Yeşiller), ışıklandırmanın açılışını yaptı. Geçen yıl Almanya’da Ramazan için özel ışıklandırma yapan ilk şehir olan Frankfurt, bu geleneği sürdürüyor. Kent meclisinin aldığı bir karar doğrultusunda başlatılan bu uygulama, geçen yıl Köln’de de benzer bir şekilde hayata geçirilmişti. Köln-Ehrenfeld semtinde de hilal ve dogu motiflerinden oluşan ışıklandırmalar yapılmıştı. Frankfurt’un bu projesi, önceki yıllarda Londra’da gerçekleştirilen benzer bir çalışmadan esinlenildi.

Frankfurt’ta Ramazan ışıkları yandı Sahur heyecanı başladı

NEFRETE KARŞI BİR DURUŞ
Belediye Başkanı Eskandari-Grünberg, geçen yıl yaptığı açıklamada, ışıklandırmanın Frankfurt’ta yaşayan tüm insanların barış içinde bir arada yaşadığını simgelediğini ve insanlık için bir umut mesajı verdiğini belirtmişti. Aynı zamanda bu proje, ayrımcılık ve nefrete karşı bir duruşu da temsil ediyor. Frankfurt’taki Ramazan ışıklandırması, kentin çok kültürlü yapısını vurgularken, farklı inanç ve kültürler arasında diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor.

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Frankfurt’ta Ramazan ışıkları yandı Sahur heyecanı başladı

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#Frankfurt#Ramazan#AVRUPADAN HABERLER

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