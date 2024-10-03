×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Frankfurt’ta Filistin’e destek gösterisi yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Frankfurt#Filistin#AVRUPADAN HABERLER
Frankfurt’ta Filistin’e destek gösterisi yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 14:42

Almanya’nın Frankfurt kentinde, 7 Ekim’de yapılması planlanan Filistin’e destek gösterisinin yasaklandığı bildirildi.

Haberin Devamı

FRANKFURT Belediye Başkanı Mike Josef, yaptığı yazılı açıklamada, gösteri yapma hakkının çok yüksek bir değer olduğunu ifade etti. “Ancak gösteriler çerçevesinde halkı kışkırtma, suç işleme çağrıları ile İsrail karşıtı ve antisemitizm gibi suçların işlenmesinden endişe ediliyorsa ve görülebilir durumlara göre kamu güvenliği doğrudan tehlikedeyse harekete geçmeliyiz” ifadesini kullanan Josef, bu yüzden Frankfurt Belediyesi’nin 7 Ekim’deki Filistin’e destek gösterisini yasakladığını belirtti. Josef, söz konusu tarihte gösteri düzenlemeyi “aşırı provokasyon” olarak nitelendirerek bunu kınadığını kaydetti. Açıklamada bu yasağın, kamu güvenliğine veya düzenine yönelik doğrudan tehdidin beklenilmesi durumunda, aynı gün Frankfurt kentinde başka yerde ve saatte yapılacak gösteriler için de geçerli olduğu ifade edildi. Frankfurt’ta 7 Ekim’de yerel saatle 17.00-21.00’de “Özgür bir Filistin için-Zafer Adaletindir” sloganıyla gösteri düzenlenmesi planlanıyordu.

Haberin Devamı

Frankfurt’ta Filistin’e destek gösterisi yasaklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Frankfurt#Filistin#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!