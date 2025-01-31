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Frankfurt’ta Ebru sanatı kursu

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#AVRUPADAN H#Volkshochschule Frankfurt Am Main#Ebru Sanatı-Kâğıt Üzerindeki Renkler
Frankfurt’ta Ebru sanatı kursu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 09:17

UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya Kültür Mirası listesine alınan geleneksel Türk sanatı Ebru, Almanya’da sanatseverlerle buluşuyor. Frankfurt Halk Yüksekokulu’nda (Volkshochschule Frankfurt) gerçekleştirilecek olan ‘Ebru Sanatı-Kâğıt Üzerindeki Renkler’ kursu, sanatseverleri bu sanatla tanıştırmayı hedefliyor.

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KURSUN eğitmenliğini, 1973 yılında Uşak Banaz’dan Almanya’ya çalışmak için gelen ve yıllardır Ebru sanatını Avrupa’da tanıtan Orhan Erdoğan yapacak. Bugüne kadar 15 kişisel sergi açan Erdoğan, başta Almanlar olmak üzere farklı milletlerden birçok kişiye Ebru sanatını öğretti ve bu sanatı tanıttı. Etkinliğe, Frankfurt Başkonsolosu Sayın İlknur Akdevelioğlu ve Frankfurt Kültür ve Tanıtma Ataşesi Sayın Ferruh Parmaksız da katılacak. Kurs, hem Ebru sanatına ilgi duyanlara temel teknikleri öğretmeyi hem de geleneksel Türk sanatlarını Almanya’da daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Frankfurt’ta Ebru sanatı kursu
Etkinlik Detayları:
Tarih ve Saat: 1 Şubat 2025, Pazar günü, saat 13.30
Yer: Volkshochschule Frankfurt am Main
Adres: Nordwestzentrum, Limescorso 8, 60439 Frankfurt am Main

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#AVRUPADAN H#Volkshochschule Frankfurt Am Main#Ebru Sanatı-Kâğıt Üzerindeki Renkler

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