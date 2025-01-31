Frankfurt’ta Ebru sanatı kursu

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KURSUN eğitmenliğini, 1973 yılında Uşak Banaz’dan Almanya’ya çalışmak için gelen ve yıllardır Ebru sanatını Avrupa’da tanıtan Orhan Erdoğan yapacak. Bugüne kadar 15 kişisel sergi açan Erdoğan, başta Almanlar olmak üzere farklı milletlerden birçok kişiye Ebru sanatını öğretti ve bu sanatı tanıttı. Etkinliğe, Frankfurt Başkonsolosu Sayın İlknur Akdevelioğlu ve Frankfurt Kültür ve Tanıtma Ataşesi Sayın Ferruh Parmaksız da katılacak. Kurs, hem Ebru sanatına ilgi duyanlara temel teknikleri öğretmeyi hem de geleneksel Türk sanatlarını Almanya’da daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Etkinlik Detayları: