Frankfurt’a infaz gibi cinayet

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GÖRGÜ tanıklarının ifadesine göre, 54 yaşında olduğu öğrenilen bir kişi, aniden kendisinden yaşça küçük bir gence ateş ederek başından vurdu. Görgü tanıkları saldırganın doğrudan gencin kafasını hedef aldığını ve infaz ettiğini söyledi. 54 yasındaki saldırgan, olayın ardından kaçmaya çalıştı, ancak istasyonda bulunan Federal Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis sözcüsü, saldırgan ve kurbanın kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu ancak detaylı bilgi vermedi. Olay sonrası Frankfurt Ana Tren İstasyonu 25 dakika boyunca tamamen kapatıldı. Bu süre zarfında bölgesel ve uzun mesafeli tren seferleri, banliyö, tramvay ve otobüs hizmetleri aksadı. Cinayetin işlendiği 9 numaralı peron ise sabah saat 04.00’e kadar kapalı kaldı. Saldırgan, bugün hâkim karşısına çıkarılacak. Cinayetin arka planı henüz netlik kazanmadı.