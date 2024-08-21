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Frankfurt’a infaz gibi cinayet

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#ALMANYA #Cinayet#AVRUPADAN HABERLER
Frankfurt’a infaz gibi cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 10:27

Almanya’nın Frankfurt kentinde salı akşamı saat 21.00 sıralarında Ana Tren İstasyonu’nda silahlı saldırı meydana geldi.

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GÖRGÜ tanıklarının ifadesine göre, 54 yaşında olduğu öğrenilen bir kişi, aniden kendisinden yaşça küçük bir gence ateş ederek başından vurdu. Görgü tanıkları saldırganın doğrudan gencin kafasını hedef aldığını ve infaz ettiğini söyledi. 54 yasındaki saldırgan, olayın ardından kaçmaya çalıştı, ancak istasyonda bulunan Federal Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis sözcüsü, saldırgan ve kurbanın kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu ancak detaylı bilgi vermedi. Olay sonrası Frankfurt Ana Tren İstasyonu 25 dakika boyunca tamamen kapatıldı. Bu süre zarfında bölgesel ve uzun mesafeli tren seferleri, banliyö, tramvay ve otobüs hizmetleri aksadı. Cinayetin işlendiği 9 numaralı peron ise sabah saat 04.00’e kadar kapalı kaldı. Saldırgan, bugün hâkim karşısına çıkarılacak. Cinayetin arka planı henüz netlik kazanmadı.

Frankfurt’a infaz gibi cinayet

Frankfurt’a infaz gibi cinayet


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#ALMANYA#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER

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