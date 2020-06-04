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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 04.06.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Frankfurt Üniversitesi, çocuklarda virüsü araştıracak

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Frankfurt Üniversitesi, çocuklarda virüsü araştıracak
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Frankfurt Üniversitesi, koronavirüsün yayılmasında küçük yaşlardaki çocukların etkisini ölçmek için bir araştırma başlatacak. Üniversite kliniği tarafından yürütülecek araştırma eyalet genelini kapsayacak.

FARKLI şehirlerdeki 60 yuvada yapılacak kapsamlı koronavirüs testleriyle virüsün yayılması ayrıntılı olarak mercek altına alınacak. Üniversiteden yapılan açıklamada her yuvada 25 çocuk ve eğitmenler düzenli olarak teste tabi tutulacak. Testler 8 ila 12 hafta kadar sürecek. Şimdiye kadar yapılan tespitlerde virüse yakalanan çocukların hastalığı kolay atlattığı yönünde. Bu yüzden de çoğu zaman çocukların virüs taşıyıp taşımadığı bilinmiyor.

 

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