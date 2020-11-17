Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nden dijital sanat çıkarması

ALMANYA’da yaşayan tiyatro oyuncusu Kamil Kellecioğlu’nun kurduğu Tiyatro Frankfurt çatısı altında her yıl Frankfurt’ta düzenlenen festival, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs dolayısıyla bu sene online yapılacak. Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kellecioğlu, 2003 yılından bu yana Türk yazarların ve Türklerin oynadığı oyunları, Almanca üst yazı ile Almanlara izlettirdiğini söyledi. Festivali 2-3 ay yoğun çalışma ile hazırladıklarını ve teknik donanımı üst seviyede kurduklarını belirten Kellecioğlu, “Festivallerimizde Almanları ve Türkleri buluşturuyoruz. Alman seyircilerimiz online olarak seyredecek. Yetişkin oyunlarını Almancaya çevirdik. Türkçe ve Almanca bilenleri tiyatroda buluşturuyoruz. Bu işi ticari amaçla yapmıyoruz. Tiyatro ticaretten çıkarsa, o zaman gerçek sanatı yakalarız. Maalesef bir ticaret hastalığı var. Bu düşünce tiyatroda olmamalı” dedi.



‘KOVID 19’A YENİLMEYECEĞİZ'

Kovid-19 döneminde herkesin evlerine çekildiğini, sanat olmadan hayatın anlamsızlaşacağını dile getiren Kellecioğlu, “Türkiye’de tiyatro çok iyi bir durumda. Avrupa’ya sanatımızla çıkarma yapmamız gerekiyordu. Bu bir dijital sanat çıkarması” değerlendirmesinde bulundu. Festivali, Tiyatro Frankfurt’un YouTube kanalı üzerinden herkesin izleyebileceğini, 20 Kasım saat 18.00’de tiyatroseverleri beklediklerini aktaran Kellecioğlu, şöyle devam etti: “Biz ‘Kovid-19’a yenilmeyeceğiz. Toplumu, insanları sanattan uzak bırakmayacağız’ dedik. Festivallerimizde 10 gün boyunca aralıksız tiyatro yapıyoruz. 150 kadar duayen sanatçımız, tiyatro emekçileri Frankfurt’a gelir, oyunlarını sahnelerdi. Bu sene de tüm atölyelerimizi canlı yapacağız. Açılışa özel 20 Kasım cuma günü saat 18.00’de Tiyatro Frankfurt Onursal Başkanları, Ayla Algan, Haldun Dormen, Tamer Levent ve Ayşenil Şamlıoğlu söyleşi yapacak hem de canlı olarak” dedi.

İSTEYEN KATILIMCI İSTEYEN İZLEYİCİ

Kellecioğlu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un da 20 Kasım’da söyleşi gerçekleştireceğini, Kurt’un yönettiği Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu Sonsuzluk Kitabevini Almanca altyazı ile sanatseverlere online sunacaklarını ifade etti. Festivaldeki atölyeleri 8 katılımcı ile sınırladıklarını, isteyenlerin tiyatronun sosyal medya hesaplarındaki formu doldurarak başvurabileceğini, katılımcı oldukları takdirde de sanatçılara soru sorup söz alabileceklerini kaydeden Kellecioğlu, katılımcı olmayan herkesin tüm festivali canlı olarak takip edebileceğini vurguladı. Kellecioğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığın desteklediği festivalin bütçesinin tamamını Alman Bilim ve Kültür Bakanlığının üstlendiğine işaret etti. Açılışta Hessen Eyaleti Kültür Bakanı Angela Dorn, Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’in 2-3 dakikalık kısa birer konuşma videosunu yayınlayacakları bilgisini veren Kellecioğlu, Türk tiyatrosunu Alman politikacılardan dinlemenin keyifli olacağını kaydetti.

TİYATRO A’DAN Z’YE BU FESTİVALDE

Kellecioğlu, festival programında birbirinden değerli sanatçıların tiyatroya dair önemli konuları izleyenlerle konuşacağını belirterek, Oya Başar ile Oktay Kaynarca’nın tiyatro üzerine söyleşi yapacaklarını, Devlet Tiyatroları sanatçısı Hülya Gülşen Irmak ve oyuncu kızı Çağla Irmak’ın online olarak sevenleriyle buluşacaklarını ifade etti. Duayen tiyatrocular Ayşe Kökçü, Reha Özcan, Kubilay Karslıoğlu, Hilmi Zafer Şahin, Celal Kadri Kınoğlu, Canan Kırımsoy, Hakan Çimenser, Beyti Engin, Nazlı Başaran, Nur Onur, Hilal Saral, Esra Dermancıoğlu, Cüneyt Yalaz, Cüneyt Uzunlar, Veda Yurtsever gibi ünlü isimlerin de atölyelere katılacağına dikkati çeken Kellecioğlu, ‘temel oyunculuk teknikleri’, ‘dramaturji yazarlık’, ‘karakter yaratma süreci’, ‘tiyatronun izleyicisine ne kadar dokunabildiği’, ‘kuşaklar arası tiyatro’, ‘oyunculukta karakter tasarımı’, ‘dünden bugüne tiyatro’, ‘bir tiyatronun sahnelenme serüveni’ konularında bilgiler paylaşılacağını aktardı.

YETİŞKİN OYUNLARI ALMANCA ALT YAZILI

Kellecioğlu, Devlet Tiyatrolarının katkılarıyla çok iyi bir teknoloji ile çekimleri yapılan ‘Sonsuzluk Kitabevi’ni 20 Kasım’da saat 20.00’de, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyununu ‘Uçmak’ı 22 Kasım saat 17.00’de, çocuk oyunlarından ‘Bir Kümes Hikayesi’ni 21 Kasım saat 15.00, ‘Yedi Kapılı Kent’i de 28 Kasım saat 15.00’te bir kere olmak üzere, izleyiciye Almanca alt yazı ile sunacaklarını bildirdi. “Festivale hasret kalan tiyatroseverlerin evlerine konuk olacağız. Eskiden onlar salonlara geliyorlardı, bu seferlik biz evlere konuk olacağız” diyen Kellecioğlu, pandemi sona erince festivali yüz yüze gerçekleştireceklerini dile getirdi.

ŞENER ŞEN VE AYLA ALGAN’I BULUŞTURAN OYUN 29 KASIM’DA

Kellecioğlu, festivalin kapanışını 1980’de Almanya’da Türkçe ve Almanca sahnelenen, Macit Koper ve Ayla Algan’ın yönettiği, Şener Şen, Ayla Algan, Kerim Afşar gibi usta sanatçıların oynadığı ‘Giden Tez Geri Dönmez’ oyununun kaydı ile yapacaklarını belirterek, 29 Kasım saat 17.00’de oyunu izleyiciyle buluşturacaklarını, bu oyun için Ayla Algan’a sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi. Festivalde izleyiciler, 9 gün boyunca oyunları ücretsiz izleyebilecek, konuk olacak ünlü isimlere Tiyatro Frankfurt’un sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek. Tüm festival YouTube üzerinden takip edilebilecek.