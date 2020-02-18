‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ 20 Mart’ta başlayacak

BU yıl yedincisi düzenlenen festival, Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle hayata geçirildi. Festivalin başkanlığını Kamil Kellecioğlu üstlenirken, Frankfurt koordinatörü olarak Zeynep Yıldız, İstanbul koordinatörü olarak da Nur Onur görev yapacak. Kellecioğlu, Tiyatro Frankfurt olarak eğitimin ve kültürün gelişmesinde sanatın belirleyici rolünü önemsediklerine dikkati çekerek, “Toplumun sosyal ve kültürel gelişmesini önceleyen değerleri öne çıkarmak için var gücümüzle yıllardır çalışıyoruz, yıllarca çalışmaya devam edeceğiz. İyinin, doğrunun, fark yaratanın peşinden koşmayı hep sürdürüyoruz. Sanatçısı bol, sanata önem veren, sanatta ileri gitmiş toplumlar, demokrasi bilincinde de yol almış ve gelişmiştir. Çünkü sanata önem ve değer veren toplumların bireylerinin bilinci ve algısı çok daha açık olur” değerlendirmesinde bulundu.





‘EYVAH NADİR’LE AÇILIŞ

Festivalin açılışı, Ahmet Metin Önel’in kaleme aldığı, Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu ‘Eyvah Nadir’le gerçekleştirilecek. Ali Meriç’in yönettiği oyunda Koray Karaca rol alıyor. Türkiye’den çok sayıda sanatçı, yönetmen, oyuncu ve teknik ekibi Frankfurt ve Rüsselsheim şehirlerindeki seçkin salonlarda sanatseverlerle buluşturacak etkinlik, 29 Mart’ta sona erecek. Oyunların Almanca üst yazıyla izleyiciye sunulacağı festivalde, ‘Dönme Dolap’, ‘Geçmem Gerek’, ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Plastik Aşklar’, ‘Rafadan Tayfa’, ‘Gurbet’ ve ‘Hisse-i Şaiya’ oyunları sahnelenecek.

ZERRİN TEKİNDOR DA VAR

Etkinlikte ayrıca tiyatro sanatçısı Beyti Engin’in ‘Oyunculukta Karakter Tasarımı’, pandomim sanatçısı Okan Patirer’in ‘Pandomim, Clown, Fiziksel Tiyatro Teknikleri ile Kurgulanmış Bir Beden Farkındalık’, Nur Onur’un ‘Sahne Sanatlarında Beden ve İletişim’, tiyatro sanatçısı Zerrin Tekindor ve yönetmen Hilal Saral’ın ‘Kamera Önü ve Sahne Oyunculuğu’ ile terapist ve kişisel gelişim uzmanı Sibel Mayalı’nın ‘Oyunculukta Kişisel Gelişim’ atölyeleri de gerçekleştirilecek.