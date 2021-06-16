Frankfurt Türk Filmleri Festivali 25 Ekim’e ertelendi

TÜRKİYE proje ortağı FİLM-SAN Vakfı’nın desteğiyle 20-25 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşmesi planlanan 21. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali, Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle 25-30 Ekim 2021 tarihleri arasında Frankfurt’ta gerçekleşecek. Festivalde 2020 ve 2021 yıllarının tüm ödüllerinin sahiplerine takdim edilecek. Sinema sektörünün salgın nedeniyle 1 yılı aşkın süredir alkıştan uzak kaldığını belirten festival başkanı Hüseyin Sıtkı, şunları söyledi: “Oyuncusundan set işçisine kadar sinemaya emek veren herkes, festivalleri özlem ve hasretle bekliyor. Elbette bizler de aynı duygular içindeyiz. Festivalimiz bizim için çok önemli ve değerli. Bu nedenle 2021 Türkiye proje ortağı olarak destek veren FİLM-SAN Vakfı ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umuyoruz ki, 25-30 Ekim 2021 tarihlerinde Frankfurt’ta muhteşem bir organizasyonla birbirinden güzel filmlerle yeniden sinema severlerle buluşacağız. Festivalimize dair tüm gelişmeleri festivalin web sayfası https://www.turkfilmfestival.de/ üzerinden takip edebilirsiniz.”

JÜRİDE ÜNLÜ İSİMLER VAR

Festivalde uzun metrajlı filmler ile Almanya ve Türkiye’den kısa filmler yarışacak. Festivalin 2021 yılı uzun metraj filmler ön jürisi Prof. Dr. Emrah Suat Onat, Gökhan Mumcu, Hande Yöremen, Ahmet Küçükkayalı, Hikmet Aydoğan’dan, Türkiye uzun metraj filmleri jürisi de Serdar Akar, Mine Tugay, Reha Özcan, Nida Karabol, Alp Yenier, Prof. Dr.Ceyhan Kandemir, Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin Özkan’dan oluştu. Filmlere ‘Altın Elma’ ödülü verilecek, son seçici Almanya uzun metraj jürisinde ise Danilel Zuta, Andreas Lucas, Pavel Schnabel, Rolf Silber, Simone Wernet, Mehmet Arif Özserin, Julia Irene Peters yer alıyor.