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Avrupa
AA
Haber Giriş: 08.11.2020 - 10:28 | Son Güncelleme:

Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu

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Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu
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Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin birincileri açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Frankfurt Belediyesi’nin katkılarıyla 1-6 Kasım’da Almanya’nın Frankfurt şehrinde Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından gerçekleştirilen festivalde, ‘Vefa Ödülü’ne Münir Özkul adına Kızı Güner Özkul, ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne Füsun Demirel ve Selçuk Yöntem ve ‘2019 Seyirci Özel Ödülü’ne ise ‘Misafir’ filmi layık görüldü.

‘Yaylacı’ filmiyle Fatih Ertekin 12. Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması’nda Türkiye birincisi olurken, yarışmanın Almanya birincisi ‘Barfuss Durch Glas’ ile Timur Küçükince, ‘1. Belgesel Yarışması’ birincisiyse ‘Sevan the Craftsman’ ve ‘Kadın Olmanın Günahı’ filmleriyle yönetmen Ümran Safter oldu. Geçen eylül ayında hayatını kaybeden Birol Ünel’in ‘Kraliçe Lear’ ile ‘Jüri Özel Ödülü’nü kazandığı 8. Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Uzun Metraj Film Yarışmasında ‘En İyi Senaryo Ödülü’ne ‘Kronoloji’ ile Ali Aydın, ‘En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü’ne ‘Aden’ ile Barış Aygen, ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne ‘Nuh Tepesi’ ile Haluk Bilginer ve Ali Atay, ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne ‘Kız Kardeşler’ ile Cemre Ebüzziya, Helin Kandemir ve Ece Yüksel, ‘En İyi Yönetmen Ödülü’ne ‘Kız Kardeşler’ ile Emin Alper ve ‘En İyi Film Ödülü’ne ‘Nuh Tepesi’ değer görüldü. Festivalin ödülleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 2021 yılında gerçekleşecek festivalde sahiplerine takdim edilecek.

Frankfurt Türk Film Festivali’nin kazananları belli oldu

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