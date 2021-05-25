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Avrupa
Hüseyin GÜL
Haber Giriş: 25.05.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Frankfurt Sibel’i arıyor?

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Frankfurt Sibel’i arıyor?

Almanya’nın Frankfurt kentinde 21 Mayıs Cuma günü evinde çıkan Sibel Doğanlar’dan bir daha haber alınamadı.

Frankfurt Sibel’i arıyorARAMA başlatan Frankfurt Polisi, 41 yaşındaki Sibel’in 1.65 cm boyunda, kilolu ve kahverengi saçlarının omuzlarına kadar olduğunu açıkladı. Üstünde kırmızı bir elbise ve terliklerle dolaşan Sibel, Frankfurt veya çevre illerde olabileceği tahmin ediliyor. Frankfurt polisi, Sibel’in akli dengesi yerinde olmadığı, oryantasyon bozukluğu olduğu, yalnız başına değil ancak doktor gözetiminde hareket edebileceği söyledi. Polis, Sibel’i gören veya yerini bilen Frankfurt polisi basın bürosu: 069/75582110 No’lu telefonla irtibata geçmelerini istedi.

 

 

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