Frankfurt Sibel’i arıyor?

ARAMA başlatan Frankfurt Polisi, 41 yaşındaki Sibel’in 1.65 cm boyunda, kilolu ve kahverengi saçlarının omuzlarına kadar olduğunu açıkladı. Üstünde kırmızı bir elbise ve terliklerle dolaşan Sibel, Frankfurt veya çevre illerde olabileceği tahmin ediliyor. Frankfurt polisi, Sibel’in akli dengesi yerinde olmadığı, oryantasyon bozukluğu olduğu, yalnız başına değil ancak doktor gözetiminde hareket edebileceği söyledi. Polis, Sibel’i gören veya yerini bilen Frankfurt polisi basın bürosu: 069/75582110 No’lu telefonla irtibata geçmelerini istedi.