Frankfurt otomobil fuarı IAA’yi yeniden istiyor

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DAHA önce Frankfurt’un en gözde fuarlarından biri olan IAA, 2021’den itibaren Münih’te gerçekleşiyor. Buradaki konsept gereği Münih’te şehir merkezinde Konigsplatz, Ludwigstrasse ve Devlet Operası gibi önemli merkezi alanların fuar zamanında kapatılarak ‘açık sergi alanları’ olarak kullanılıyor. Ancak Yeşiller Partisi ve çevreci örgütler buna tepki gösteriyor. Yeşiller Partisi, şehir merkezinin fuar alanı olarak kullanılmasına 2027’den itibaren son verilmesini istedi. Bu gelişmeyi yakından takip eden Hessen eyaleti ise fikri geri almak istediğini gündeme taşıdı. Hessen eyaleti Başbakanı Boris Rhein, fuarı geri almak istediklerini vurguladı. Bild gazetesine açıklama yapan Rhein, “Eğer Münih IAA’yı istemiyorsa, biz Hessen olarak onu açık kollarla karşılamaya hazırız” dedi.

Ancak Yeşiller’in Münih’teki talebi şehir meclisinde yapılan oylamada reddedildi. SPD ve CSU’nun başını çektiği çoğunluk, ‘Open Spaces’ adı verilen merkezi fuar alanı konseptinin devam etmesini destekledi. SPD’li Meclis Üyesi Christian Vorländer, fuar konseptinin Münih ekonomisi için önemine vurgu yaparak Yeşiller’i eleştirdi ve “IAA’ya karşı olmak bir hata olur. Bu, ekonomik açıdan büyük bir sorumsuzluk olur” diye konuştu. IAA Mobility’nin geleceği 2027-2031 yılları arasını kapsayan sözleşmenin yeniden güncellenmesine bağlı. Frankfurt şehir belediyesi de fuar için resmi başvuruda bulundu. Otomobil endüstrisini temsil eden Alman Otomobil Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından nihai kararın 2025’te verileceği belirtiliyor. Hessen ve Münih arasındaki bu rekabet, IAA Mobility’nin gelecekteki yerini belirleyecek.