Frankfurt Kitap Fuarı ne olacak?

KONUK ülke olması planlanan Kanada’nın bu statü ile katılıp katılmayacağı bile belirsiz. Kanada, ‘konuk ülke’ konumunu 2021’e kaydırmak istiyor. Bu konuda fuar organizatörleri ile Kanadalı yetkililer arasında görüşmeler sürüyor. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle fuara katılımın düşük olması endişesi de var. Mayıs ayı sonuna kadar fuara katılacakların üçte birinin kayıt yaptırması bekleniliyordu. Ancak bu gerçekleşmediği gibi fuar yönetiminden de bu konuda bir açıklama gelmedi. Yönetim, başvurularla ilgili açıklamasını yapacağını ağustos sonunda duyurdu. Amartya Sen

Fuar organizatörleri ziyaretçi sayısını, alanın büyüklüğünü ve pandemiyle mücadele çerçevesinde alınacak önlemleri göz önünde bulundurarak belirleyecek. Bu konuda da henüz herhangi bir çalışma netleşemedi. 20 Ekim’de verilmesi planlanan ‘Barış Ödülü’nü bu yıl Hintli Ekonomi Filozofu Amartya Sen alacak. 86 yaşındaki Sen, ABD’de yaşıyor. Yazarın ödül için Almanya’ya nasıl geleceği de bilinmiyor. Törenin gerçekleşmesi durumunda ise salona alınacak davetli sayısının 100’ü geçmemesi düşünülüyor.