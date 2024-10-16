Frankfurt Kitap Fuarı başladı

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20 Ekim’e kadar devam edecek fuarda bu yıl 15 sahnede 650 etkinlikte binden fazla yazar ve konuşmacı ziyaretçilerle buluşacak. Frankfurt Kitap Fuarı’nı cumaya kadar sektör çalışanları ziyaret edebilecek, cuma gününden itibaren halka açılacak. Kitap fuarının bu yılki onur konuğu ülkesi İtalya. Fuar yönetimi, ön bilet satış rakamlarının bir önceki yıla göre önemli ölçüde yüksek olduğunu açıkladı. 2023’te yaklaşık 215 bin ziyaretçi katılmıştı. 95 ülkeden 4 binden fazla katılımcı yeni yayınlarını tanıttı. Kitap fuarı pazar günü ABD’li tarihçi Anne Applebaum’a Alman Kitap Ticareti Barış Ödülü’nün verilmesiyle sona erecek. Bu yıl fuara yeni eklenen ‘Asya Sahnesi’ ve ‘Oyun İş Merkezi’ ile sesli kitap ve ‘podcast’ alanı iki katına çıkarıldı. Ayrıca, Netflix bu yıl ilk kez fuarda kendi standını açtı ve TikTok da popüler ‘BookTok’ formatıyla yine dikkati çekiyor.

Bu yıl sektör için merkezi konulardan biri yapay zekâ oldu. Yapay zekânın süreçleri kolaylaştırabileceği ve yaratıcı ivmeler sunabileceği belirtilirken, bu sistemlerin yeteneklerinin tarihin en büyük veri hırsızlığına dayandığı da vurgulandı. Telif hakkıyla korunan metinler ve görsellerin, yazarların izni olmadan ve ücret ödemeden milyonlarca kez yapay zekâ sistemleri için eğitim materyali olarak kullanıldığını belirten Alman Kitapçılar Birliği Başkanı Karin Schmidt-Friderichs, “Bu böyle olamaz! Net kurallara ihtiyacımız var” dedi.

İtalya Büyükelçisi Armando Varricchio, Devlet Bakanı Claudia Roth, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, Mauro Mazza

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‘YAZARLAR BASKI ALTINA ALINIYOR’

Devlet Bakanı Claudia Roth (Yeşiller) fuarın açılışında yaptığı konuşmada kitapların özgürlük ve demokrasi için önemini vurguladı. Roth, kitapların sorumlu vatandaşlar olmamızı sağladığını söylediği konuşmasında, “Kendi kaderini tayin etmeyi ve çeşitlilik içinde başarılı bir şekilde bir arada yaşamayı, farklılıklara saygı duymayı ve onları tanımayı teşvik ederler. Özellikle kültürel çatışmaların yaşandığı bu dönemde buna acilen ihtiyacımız var. Hem de çok acil olarak” dedi. Özgür, çeşitli ve açık düşüncenin sembolü olan kitapların bugün yine tehdit altında olduğunu vurgulayan Roth, “Ukrayna’da kitaplar, Ukrayna kültürünü ortadan kaldırmak isteyen Rus saldırganlar tarafından yakılıyor. Rusya, İran ve Çin’de kitaplar yasaklanıyor ve yazarlar baskı altına alınıyor, zulüm görüyor ve hapsediliyor” dedi. Ancak Avrupa’da da endişe verici eğilimler olduğuna dikkati çeken Roth, kitapçılar ve kütüphanecilerin ‘anti-demokratik’ güçlerin kendilerine vitrinlerine neyi koymaları ve stoklarında neyi bulundurmaları gerektiğini dikte etmek istediklerini söylediklerini belirtirken, “Buna izin vermemeliyiz ve vermeyeceğiz” diye konuştu.

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RHEIN’DEN İTALYAN YAZARA ÖVGÜ

Fuar öncesinde İtalya’yı Frankfurt’ta temsil edecek yazarlar konusunda bir tartışma yaşandı. Fuarın açılışına katılan İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ‘her türlü düşünce özgürlüğünün dokunulmazlığını’ savunduğunu belirterek, bunun hükümetine zarar verebilecek olsa bile ayrılıklara yol açabileceğini söyledi. Hessen Başbakanı Boris Rhein (CDU), İtalya’da hükümet karşıtı yazar Roberto Saviano ve mafya soruşturmacısı Giovanni Falcone’yi övdü. Rhein, demokrasinin en büyük düşmanının ‘kayıtsızlık’ olduğunu ifade ederek ne Falcone’nin ne de Saviano’nun böyle bir kayıtsızlık göstermediğini vurguladı. Saviano’nun son kitabı soruşturmayı yürüten Falcone’yi konu alıyor.

Türkiye bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası temsilcilerinin organize ettiği Türkiye Ulusal Standı çatısı altında toplamda 20 yayınevi tarafından fuarda temsil ediliyor. Türkiye Ulusal Standı, yaklaşık 220 metrekarelik alanıyla bu yılki ülke stantları arasında en büyüklerden biri.