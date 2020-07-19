Frankfurt karıştı: Eğlence karakolda bitti

GEÇEN hafta olduğu gibi yine Opera Meydanı’nda binlerce kişi gece sabaha kadar süren eğlence partisi düzenledi. Eğlence partisi olaysız devam ederken gece yarısı saatler 01.00 gösterdiğinde meydanda yaklaşık 800 kişi bulunuyordu. Ancak bilinmeyen bir nedenle grup içinde birden itiş kakış yaşandı. Saatler ilerledikçe gerilimin tırmanmasıyla polis saldırıya uğrayan bir kişiye yardım etmek isterken grubun hedefi oldu. Grup polise şişler ve cam bardaklarla saldırdı. Çevrede bulunanlar da saldırıyı alkışlarla desteklerken, polise küfür ve hakaretlerde bulundu.

5 POLİS YARALANDI

80 kadar polisin müdahalesiyle bir süre sonra grup dağıtıldı. Yaşları 17 ile 21 arasında değişen biri kadın, 39 kişi ise yakalandı. İfadesi alınan 31 kişi serbest bırakıldı. Geri kalan sekiz kişi hâlâ gözaltında tutuluyor. Çok sayıda kişiyle birlikte çıkan olaylar sırasında beş de polis yaralandı. Sabah saatlerinde kontrolü ele alan polis, meydanı tamamen boşalttı. Geriye çöp yığını kaldı. Pazar öğleden önce gelen belediye çalışanları çöpleri ve kırık şişe ile camları topladı. Olaylarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill “Yaşananlar beni çok şaşırttı. Polisin üzerine dolu yağar gibi şişeler fırlatıldı” dedi. Geçen hafta cuma ve cumartesi akşamı binlerce kişi yine Opera Meydanı’nda toplanmış ve sabaha kadar eğlenmişti. İki gece yapılan eğlencelerde olay çıkmamıştı.