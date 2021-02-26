Frankfurt Havalimanı çalışanları açlık grevinde

SÖZLEŞMESİ sonlandırılmak istenen işçilerden Serkan Yurtacan, şunları söyledi: “Frankfurt Havalimanı’nda çalışan yaklaşık 230 kişiye Wisag şirketi tarafından 17 Şubat tarihinde çıkış verildi. Kısa çalışma ödeneğini hakkettiğimiz halde koronavirüsü fırsat bilerek kapı dışına bıraktılar. Havalimanında 20 yıldan fazladır çalışıyoruz. Büyük çoğunluğumuz Türk. Bugüne kadar altı kere gösteri, yürüyüş, eylem yaptık. Ama ne yazık ki sesimizi duyan olmadı. En sonunda arkadaşlarla beraber açlık grevi yapma kararı aldık. İşimize geri dönmek için başka çaremiz kalmadı. Her birimizin ailesi, çoluğu çocuğu var. Geçimimizi temin etmek zorundayız, sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ‘DÖRT AYDIR MAAŞIMI VERMEDİLER’

Havalimanında otobüs soförlüğü yapan Abdül Kasım Terzi, “21 senedir çalışıyorum. Ekim 2020’de çıkışımı verdiler. O günden beri maaş vermiyorlar. Bizi tehdit ettiler. Sabit şirketimiz Wisag’dan çıkıp kurdukları yan firmaya geçmemizi istediler. Biz kabul etmeyip mahkemeye gidince dört ay maaş vermediler. Onun için açlık grevine ben de katıldım” dedi.

Yaklaşık 21 yıldır aynı şirkette çalıştığını ifade eden Özkan Aydoğdu ise şöyle konuştu: “Ben de 21 senedir bu şirkette çalışıyorum. Hiçbir tazminat ödeme yapmaksızın çıkarmak istediler. Bizler de mahkemeye başvurduk. Pandemi sürecinde mahkemeler de normal süre vermeyince hiçbir seçeneğimiz kalmadı.”