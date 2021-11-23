Frankfurt Halkevi’nde yeni dönem

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Halkevinin kısa bir süre önce gerçekleştirilen genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunun ilk açıklamasında önümüzdeki döneme ilişkin hedefler şöyle açıklandı: “Tüzüğümüz ve temel ilkeler çerçevesinde, kısır ve sonuç getirmeyen tartışmalardan uzak, halkevini göçmen olmanın getirdiği sıkıntılarımızı esas alan, faaliyetlerini ağırlıklı olarak bu temelde düzenleyen, Frankfurt’ta ciddiye alınan, göçmenlik konularında söyleyecek sözü olan, yaşadığımız şehrimizdeki kurum ve kuruluşlar tarafından bilinen bir dernek haline getirmek.”

Mustafa Korkmaz

Frankfurt Halkevi’nin 48’inci genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Zeliha Dikmen (Başkan), Nükhet Ortaç, İnci Hilbert, İhsan Can (Sayman), Mustafa Korkmaz (Sekreter), İsmail Demir Erşan ve Mustafa Ünver. Denetleme Kurulu’na Bülent Yavuz, Yusuf Bozkurt ve Emin Çığırdaman seçildi. Önümüzdeki dönemdeki çalışmalara ilişkin olarak, “Yasadığımız ülkedeki sorunlarımızla ilgili etkinliklere yöneleceğiz” diyen Başkan Dikmen, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi ve sendikaların da desteğini alarak Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ıncı yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.