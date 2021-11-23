Frankfurt Halkevi’nde yeni dönem

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Korona sırrı deşifre oldu Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuşKorona sırrı deşifre oldu! Yüzde 98.7 etkili... Aylardır böyle korunuyormuş#Koronavirus
Müslümenin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş Görüntüleri ortaya çıktıMüslüme'nin tutuklanan dedesi yerinde takip edip bunları söylemiş! Görüntüleri ortaya çıktı#Müslüme
Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs Ve bu hiç iyi bir şey değil...Vücudu fabrika ayarlarına sıfırlayan virüs! Ve bu hiç iyi bir şey değil...#Kızamık
Erken seçim olmayacak... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023'Erken seçim olmayacak'... Erdoğan: Seçimlerin tarihi Haziran 2023#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MHP lideri Bahçeliden çok net mesaj: Erken seçim falan yokMHP lideri Bahçeli'den çok net mesaj: Erken seçim falan yok!#MHP
Tacizle suçlanan ünlü oyuncuya şok... Rekor cezaTacizle suçlanan ünlü oyuncuya şok... Rekor ceza!#Kevin Spacey
Çocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskliÇocuklar için dev tehlike: Kurşun zehirlenmesi... Peki hangi gıdalar riskli?#KURŞUN ZEHİRLENMESİ
Adliye önünde zafer pozu vermişlerdi Tekrar yargılanıyorlarAdliye önünde zafer pozu vermişlerdi! Tekrar yargılanıyorlar#ZONGULDAK
Otomobili bu hâle getirdi Sebebini kimse anlayamadıOtomobili bu hâle getirdi! Sebebini kimse anlayamadı#Boya Sökücü
İkinci elde fiyatlar uçuşa geçti Sıfırı 241 bin ikinci eli 357 bin lira İkinci elde fiyatlar uçuşa geçti! Sıfırı 241 bin ikinci eli 357 bin lira#İkinci El
Terimi bekleyen ağır ceza Yiyorsa...Terim'i bekleyen ağır ceza! 'Yiyorsa...'#Fatih Terim
Tanışma hikayelerini ilk kez anlattı Sarışın kız beni bulTanışma hikayelerini ilk kez anlattı! 'Sarışın kız beni bul'#Yasemin Şefkatli
Balayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyorBalayında aynı otelde bile kalmamışlar: Gizemli hastalığı geçmek bilmiyor, gerçekler şaşırtıyor#Prenses Charlene
Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğizBakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık sonuna kadar beklemeyeceğiz#Asgari Ücret
Yatırımcılar dikkat Ons altın neden düşüyorYatırımcılar dikkat! Ons altın neden düşüyor?#Altın
HABERLERAvrupa Haberleri

Frankfurt Halkevi’nde yeni dönem

#Almanya#Frankfurt Halkevi#Avrupadan Haberler
Frankfurt Halkevi’nde yeni dönem

Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenler tarafından kurulan ve halen faaliyetini sürdüren en eski kurumlardan olan Frankfurt Türk Halkevi, Almanya’daki sorunlara yönelik çalışmalara daha fazla ağırlık vermeyi hedefliyor.

Haberin Devamı

Halkevinin kısa bir süre önce gerçekleştirilen genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulunun ilk açıklamasında önümüzdeki döneme ilişkin hedefler şöyle açıklandı: “Tüzüğümüz ve temel ilkeler çerçevesinde, kısır ve sonuç getirmeyen tartışmalardan uzak, halkevini göçmen olmanın getirdiği sıkıntılarımızı esas alan, faaliyetlerini ağırlıklı olarak bu temelde düzenleyen, Frankfurt’ta ciddiye alınan, göçmenlik konularında söyleyecek sözü olan, yaşadığımız şehrimizdeki kurum ve kuruluşlar tarafından bilinen bir dernek haline getirmek.”

Frankfurt Halkevi’nde yeni dönem
Mustafa Korkmaz

Frankfurt Halkevi’nin 48’inci genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Zeliha Dikmen (Başkan), Nükhet Ortaç, İnci Hilbert, İhsan Can (Sayman), Mustafa Korkmaz (Sekreter), İsmail Demir Erşan ve Mustafa Ünver. Denetleme Kurulu’na Bülent Yavuz, Yusuf Bozkurt ve Emin Çığırdaman seçildi. Önümüzdeki dönemdeki çalışmalara ilişkin olarak, “Yasadığımız ülkedeki sorunlarımızla ilgili etkinliklere yöneleceğiz” diyen Başkan Dikmen, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi ve sendikaların da desteğini alarak Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ıncı yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Frankfurt Halkevi#Avrupadan Haberler

BAKMADAN GEÇME!

Asgari ücretle ilgili önemli ihtimal... Maaşları böyle artırıyor

Asgari ücretle ilgili önemli 'ihtimal'... Maaşları böyle artırıyor

#Asgari Ücret
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde
Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay