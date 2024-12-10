Frankfurt cinayetinde dört gözaltı daha!

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Bild’de yer alan habere göre, Baden-Württemberg’de dört aile üyesi daha gözaltına alındı. Bu kişiler, cinayete yardım ve yataklık yapmak, suç işlemek için anlaşma sağlamak ve müşterek cinayet işlemekle suçlanıyor. Şüpheliler, aynı gün hakim karşısına çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında 38 yaşındaki bir Alman vatandaşı da bulunuyor. Bu kişinin, Kemal Ö.’ye cinayet sırasında destek verdiği iddia ediliyor. 21 ve 25 yaşlarındaki iki Türk vatandaşı da bilgi toplamak suçlamasıyla gözaltına alınırken 28 yaşındakinin ise daha önce cinayeti işlemekle görevlendirildiği ancak sonra plan değişikliği olduğu iddia edildi. Dört zanlının da akraba olduğu kaydedildi.