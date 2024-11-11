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Frankfurt caddelerinde Gaziantep tramvayı

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#ALMANYA#Tramvay#Gaziantep
Frankfurt caddelerinde Gaziantep tramvayı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 15:10

Frankfurt Gaziantep Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği ‘Tramvayla Çiğ Köfte ve Baklava Gezisi’ bu yıl Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu ve Frankfurt Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner’in de katılımıyla gerçekleşti.

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TARİHİ bir tramvay ile Frankfurt’un ana caddelerinde canlı müzik eşliğinde yapılan yolculukta, ses sanatçıları Faruk Lök ve Bülent Eskimez, müzisyenler Mehmet Yolaç ve Timur Kuzu’nun eşliğinde en sevilen şarkıları seslendirdiler. Gaziantepli Talat ustanın yolculuk sırasında yaptığı nefis çiğ köftelerin tadı ise misafirlerin damağında kaldı. Türk bayrakları ile donatılmış tramvayı dışarıdan seyreden ve ne olduğunu anlamaya çalışan Frankfurtlular da bu etkinliği hayranlıkla izlediler. Dernek Başkanı Ökkeş Toy yaptığı konuşmada, Gaziantep kültürünü ve yemeklerini daha yakından tanımak isteyenleri, 16 Kasım Cumartesi akşamı Frankfurt-Griesheim’da yapılacak ve herkesin ücretsiz olarak girebileceği kültür ve eğlence gecesine davet etti.

Frankfurt caddelerinde Gaziantep tramvayı

Frankfurt caddelerinde Gaziantep tramvayı

Frankfurt caddelerinde Gaziantep tramvayı

Frankfurt caddelerinde Gaziantep tramvayı


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#ALMANYA#Tramvay#Gaziantep

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