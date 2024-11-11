Frankfurt caddelerinde Gaziantep tramvayı

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TARİHİ bir tramvay ile Frankfurt’un ana caddelerinde canlı müzik eşliğinde yapılan yolculukta, ses sanatçıları Faruk Lök ve Bülent Eskimez, müzisyenler Mehmet Yolaç ve Timur Kuzu’nun eşliğinde en sevilen şarkıları seslendirdiler. Gaziantepli Talat ustanın yolculuk sırasında yaptığı nefis çiğ köftelerin tadı ise misafirlerin damağında kaldı. Türk bayrakları ile donatılmış tramvayı dışarıdan seyreden ve ne olduğunu anlamaya çalışan Frankfurtlular da bu etkinliği hayranlıkla izlediler. Dernek Başkanı Ökkeş Toy yaptığı konuşmada, Gaziantep kültürünü ve yemeklerini daha yakından tanımak isteyenleri, 16 Kasım Cumartesi akşamı Frankfurt-Griesheim’da yapılacak ve herkesin ücretsiz olarak girebileceği kültür ve eğlence gecesine davet etti.