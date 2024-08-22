Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’den veda mesajı!

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Tunçer, Dışişleri Bakanlığı’ndaki yeni görevine başlamak üzere Ankara’ya dönmeden önce Hessen’deki çeşitli resmi ve özel kuruluşlarına veda ziyaretleri gerçekleştirdi, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızın vedalaşmak üzere düzenlediği birçok etkinliği de bizzat ve ailesiyle katıldı.



Frankfurt’taki görevine 15 Eylül 2020 tarihinde başlayan Tunçer’in görev bölgesindeki “Türk Toplumunun değerli üyeleri ve kıymetli Alman dostlarımız”a hitaben yayınladığı veda mesajı şöyle: “Almanya’da geçirdiğim süre boyunca, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Türk toplumunun hak ve çıkarlarını savunarak, ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir mesai sergiledim. Hessen’deki Türk toplumunun geçtiğimiz dört yılda bana ve aileme verdiği destek ve sergilediği dayanışma, görevimi ifa ederken benim için büyük bir güç ve motivasyon kaynağı oldu. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının başarıları ve bu ülkeye olan katkıları bize daima gurur verdi ve geleceğe dair umutlarımızı pekiştirdi. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel olmadığına pek çok kez şahitlik ettik. Almanya’da vatandalarımızın ve Türk kökenlilerin maruz kalabildiği ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele bağlamaında da bu birlik ve beraberliğin büyük önem arz ettiğini daima vurguladık. Hessen’deki Alman dostlarımızın gösterdiği misafirperverlik ve işbirliği, ülkelerimiz arasında köprüler kurma yönündeki çabalarımızı destekledi ve pekiştidi. Karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde birlikte çalışabildiğimiz her an daha iyi bir gelecek inşaa etme yolunda atılmış önemli birer adım oldu. Buna karşın aşırı sağcılık ve kurumsal ırkçılıkla mücadele konusundaki görüş ve beklentilerimizi Alman muhataplarımıza açık ve güçlü biçimde izah etmekten de geri durmadık.”





