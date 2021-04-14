Frankfurt Başkonsolosluğu sözleşmeli sekreter alacak

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2. Sınav tarihi itibariyle (15 Mayıs 2021) 41 yaşından gün almamış olmak

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir)

8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek

Yazılı eleme sınavı 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Başkonsolosluğun Türk Kültür Merkezi (Höhen Str. 44-48, 60385 Frankfurt a.M.) 2. katında yapılacaktır.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI YARIŞMA SINAVI

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 15.00’da Başkonsoloslukta yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 30 Nisan 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkonsolosluğun (Kennedyallee 115-117, 60596 Frankfurt a.M.) adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-16:00 saatleri arasında) şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.