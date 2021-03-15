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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
Haber Giriş: 15.03.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Frankfurt Başkonsolosluğu çalışanı Tufan Özitin koronaya yenik düştü

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Frankfurt Başkonsolosluğu çalışanı Tufan Özitin koronaya yenik düştü

Frankfurt Başkonsolosluğu’nda 19 yıldır görev yapan Tufan Özitin, yakalandığı koronavirüse yenik düştü.

BAŞKONSOLOSLUK çalışanları, Tufan Özitin’in çalışma masasını çiçeklerle donatıp fotoğrafını koyarak mesai arkadaşlarını andı. Başkonsolosluk çalışanları ortak yayınladıkları başsağlığı mesajında “Başkonsolosluğumuzda görev yapan mesai arkadaşımız Tufan Öztin’i dün gece kaybettik. Acımız tarifsiz, tüm başkonsolosluk personeli olarak derin acı içindeyiz. 19 yıllık mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet acılı ailesine sabır diliyoruz” dedi. Korona salgını nedeniyle konsolosluk geçici olarak kapatıldı.

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