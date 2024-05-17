Frankfurt Ayla Algan’ı unutmadı

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FRANKFURT Türk Tiyatro Festivali, tiyatronun yanı sıra, sinema ve müzik alanlarında da saygın bir yeri olan büyük sanatçı Ayla Algan’a adanan özel bir programla başladı. Bu yılın ilk günlerinde yitirdiğimiz ve başlangıcından itibaren Onursal Başkanlar arasında yer aldığı festivale büyük katkıları olan ünlü sanatçı, sıra dışı yaşam öyküsü, çalışmaları ve mesajlarıyla ‘Gallus Theather’daki programa damgasını vurdu. Sadece bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ne değil, 20’nci kuruluş yılını geride bırakan ‘Tiyatro Frankfurt’a da verdiği destekleriyle, hem Türk tiyatrosunun, hem de Türkiye dışındaki Türkçe tiyatro çalışmalarının tanıtımı ve gelişimine büyük katkıları olan unutulmaz sanatçıyı anmak üzere bir araya gelen sanatseverler hep bir ağızdan ‘Sanata evet!’ mottosunu tekrarlayarak, bu çalışmaların daha da gelişerek sürdürülmesi çağrısına katıldı.

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Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Ayla Algan Özel Ödülü’nü Festivalin Onursal Başkanı Tamer Levent’in elinden aldı.

‘AYLA ALGAN ÖZEL ÖDÜLÜ’ TAKDİM EDİLECEK

Ayla Algan’ın sevdiği müzikleri de içeren bir mini konserle başlayan programda, sanatçının yaşam öyküsü, Türkiye’den Frankfurt’taki tiyatro ekibine ve tiyatroseverlere gönderdiği video mesajları sunuldu. Sahnede Ayla Algan’ı, onun festivale katkılarını, bu etkinliğin gelişimi için öneri ve özlemlerini anlatan Festival Başkanı ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, bundan sonra her yıl onun anısını yaşatmak üzere Avrupa’daki Türkçe sanatsal ve kültürel çalışmalara katkıda bulunan kişi ve kurumlara ‘Ayla Algan Özel Ödülü’ takdim edileceğini duyurdu. Ödülün ilk olarak da Frankfurt’ta görev yaptığı dönemde sanatsal ve kültürel çalışmalara yönelik desteklerinden dolayı Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’e vermeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.

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Festival Başkanları Tamer Levent ve Kamil Kellecioğlu’nun çağrısıyla tüm misafirler hep bir ağızdan ‘Sanata evet!’ mottosunu tekrarladı.

‘MİSYON-BİR DEVRİMİ ANLAMAK’

Geçten dört yıl boyunca Frankfurt ve çevresinde kültür ve sanat adına çok sayıda ilke imzasını atan Başkonsolos Tunçer de ödülünü, ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin kurucu ve onursal başkanlarından Tamer Levent’in elinden aldı. Başkonsolos Tunçer, ilk kez 20 yıl önce İstanbul’da Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ‘Misyon-Bir Devrimi Anlamak’ oyununda bizzat izleme şansı bulduğu Ayla Algan’ın bu festivale katkıda bulunmayı bir ‘misyon’ olarak gördüğünü belirterek, onun adına verilen ve kendisini heyecanlandıran bu ödülden onur duyduğunu belirtti. Türkiye’de bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nü de üstlenerek, ülkemiz sanat ve kültür yaşamına değerli katkıları olan, ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin kuruluşu ve gelişimine büyük destekleri olan Tamer Levent de bir ‘öncü sanatçı’ olarak değerlendirdiği Ayla Algan adını taşıyan ödülü verdiği Başkonsolos Tunçer’in sanat ve kültüre olan yakınlığını bizzat gözlediğini vurguladı.

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Aysun Aygün, Vural Güler (saz), Gürkan Gedikli (gitar) anma programına Ayla Algan’ın sevdiği ve daha önceki festival etkinliklerinde bizzat dinlediği parçalarla başladılar.

SANATIN ROLÜ

Atatürk’ün “Çağdaş uygarlık düzeyine erişmeyi ve hatta bu düzeyi aşmayı” kurucusu olduğu Cumhuriyet Türkiyesi’ni hedef olarak gösterdiğini vurgulayan Levent, burada sanatın da büyük rolü olduğuna işaret etti. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’nin Türkiye’deki tiyatro kültürünün Türkiye dışındaki tanıtımı konusundaki en uzun ömürlü etkinlik olduğunu hatırlatan Levent, izleyicileri bu festivalin mottosu olarak seçtikleri ‘Sanata evet!’ mesajını yüksek sesle tekrarlayarak katılmaya davet etti ve gelişerek, devamı için desteklenmesi çağrısında bulundu. Ayla Algan anmasıyla başlayan festival 26 Mayıs Pazar gününe kadar, ‘Adlerwerke, Kleyerstraße 15, 60326 Frankfurt am Main’ adresindeki ‘Gallus Theather’da gerçekleştirilecek. 10 tiyatro oyunu, fuaye sohbetleri, atölye çalışmaları, çocuk oyunları, söyleşi ve paneller içeren festivalde, Türkiye’den gelen çok sayıda tiyatrocu konuk edilecek.

Hürriyet Avrupa’nın da destek verdiği tiyatro programına ulaşmak için: https://www.tiyatrofrankfurt.com/tiyatro/festivalprogram/

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‘Gallus Tiyatrosu’nun girişindeki sergi, Ayla Algan’ın yaşamından ve sanatla çalışmalarından fotoğraflardan oluşuyor.