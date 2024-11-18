FöTEV Nds e.V.’de Seyhan Öztürk’le devam

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AŞAĞI Saksonya eyaletinde 2012 yılında kurulmuş ve temel olarak eğitim, aile, ana dil alanlarında çalışmalarını sürdüren Aşağı Saksonya Türk Veli Dernekleri Federasyonu, Ricklinger Str. 126 Hannover adresinde yaptığı Olağan Seçimli Genel Kurulunda, kuruluşundan bu yana başkanlığını yaptığı Seyhan Öztürk yeniden başkan seçti. Divan Başkanlığına Hannover Alevi Toplumu Başkanı Murat Yaşık, katip üyeliğe Dr. Meltem Sert, Yelda Balkau’nun seçildiği genel kurul; başkan Seyhan Öztürk’ün çalışma raporunu, sayman Kadir Öztürk’ün de mali raporu sunmasıyla devam etti. Yapılan oylamalarda yönetim aklanarak yeni yönetimin belirlenmesine geçildi. Yapılan seçim sonrasında başkalığa yeniden Avukat Seyhan Öztürk seçilirken; başkan yardımcılıklarına Ekrem Sağır, Evrim Tekçi, saymanlığa irfan Sefil, yazmanlığa Serkan Mutlu; Rüveyda Çelik, Ayşegül Yıldız, Av. Alptekin Kırcı, Av. Taylan Orak, Nevin Şahin, Dr. Şahika Yılmaz, Nevin Barmaksız ve Pınar Koçak yönetim kuruluna, denetleme kuruluna ise, Kadir Öztürk ve Gökhan Altunöz seçildi.

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‘SOSYAL VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ’

Başkan Özkan “Şu anda beş personelle yürüttüğümüz projeler var. Önümüzdeki yılda da devam edecek. Ana dil derslerinin okullarda ders müfredatı içerisinde, sınıf geçmeye etki edecek şekilde yer alma çalışmalarımız gerek bakanlık düzeyinde, gerekse de velilerimiz, okul yöneticilerimiz düzeyinde devam edecektir. Ayrıca, ana dil çalıştayını oluşturan dernek temsilcileriyle olan çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Sosyal ve kültürel çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Ayrıca, örgütlenmemizi eyaletimizin geneline taşıma çalışmalarına da var gücümüzle devam edeceğiz” dedi.