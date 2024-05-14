Forum Spandau 10 yaşında

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SPANDAU Belediye salonunda yapılan kutlamaya Spandau ilçesi Belediye Başkanı CDU’lu Frank Bewig ile Eyalet Parlamentosu CDU milletvekili ve derneğin başkanlığını yürüten Dr. Ersin Nas katıldı. Çocuk ve gençlerden oluşan Spandau Türk müziği korosu da etkinlikte bir konser verdi ve çocuklar için Nasreddin Hoca gösterisi sunuldu. Forum Spandau, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak Spandauer Neustadt’taki çocukları ve yetişkinleri destekleme konusunda 10 yıldır faaliyet gösteriyor. Dernek çeşitli eğitim ve spor programları aracılığıyla sosyal uyuma olumlu katkıda bulunuyor. Dernek, bu doğrultuda, sosyal alandaki çeşitli paydaşlar ve bölge ofisi ile yakın iş birliği içinde kapsamlı bir program sunuyor.





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TOPLUMSAL UYUMUN GÜÇLENMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Özellikle kadın çalışmalarını teşvik etmek isteyen Forum Spandau, göçmen kadınların çalışmalarına özel bir önem veriyor. Bu amaçla çeşitli etkinlikler ve programlar düzenliyorlar. Ayrıca, ‘Siyasi Forum’ adı altında düzenlenen platform ile toplumsal söyleme katkı sağlanıyor. Bu platform, ilgili vatandaşlara güncel konuları politikacılar ve karar alıcılarla tanışma ve tartışma fırsatı sunuyor. Milletvekili Dr. Ersin Nas, Forum Spandau’nun 10. yıl kutlamasının, ilçede yaşayan göçmenler için önemli bir dayanışma ve uyum örneği olduğuna dikkat çekti. Nas, bu tür etkinliklerin devam etmesinin, toplumsal uyumun güçlenmesine ve çeşitli kültürel unsurların bir arada yaşamasına olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Etkinlikte konuşan Ersin Nas, “Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ‚‘Forum Spandau’ olarak, Spandauer Neustadt’taki çocukları ve yetişkinleri destekleme konusunda tutkuluyuz. Amacımız, çeşitli eğitim ve spor programları aracılığıyla sosyal uyuma olumlu katkıda bulunmaktır” dedi.

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