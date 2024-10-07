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‘Formulaz’ Almanya’da

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#Almanya#‘Formulaz’#AVRUPADAN HABERLER
‘Formulaz’ Almanya’da
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 11:17

Rize’nin Ardeşen ilçesinde geleneksel olarak yapılan ‘Formulaz’ yarışmaları Almanya’ya taşındı. Sindelfingen kentinde tamamı ağaçtan yapılı 10 aracın katıldığı yarışta hem yarışmacılar hem de izleyenler heyecanlı anlar yaşadı. Yarışmaya katılan herkese sertifika verilirken, dereceye girenler ödüllendirildi.

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AVRUPA Rizeliler Derneği Genel Başkanı Osman Demirtaş, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Çok güzel bir program oldu. Zaten amaçlarımızdan biri de diğer milletlerle bir araya gelmekti. Gayemiz kültürümüzü buralarda tanımaktı. ‘Formulaz’ araçlarımız burada herkes tarafından yarışmanın gözdesi oldu. Başta Dortmund başkanımız olmak üzere pek çok hemşeri derneklerimiz katkı sağladılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz ‘Formulaz’ etkinliği, herkesin katkılarıyla unutulmaz bir gün yaşattı. Başta, organizasyonun her aşamasında emeği geçen Baden Württemberg Başkanımız Cengiz Kuyumcu ve eşi Nermin Kuyumcu büyük emek harcadılar. Onlara ve tüm hanım kardeşlerimize, stantlarda canla başla çalışan arkadaşlarımıza minnettarım. Yarışa katılan tüm pilotlarımıza, yakından ve uzaktan gelerek bizleri onurlandıran misafirlerimize ve bu güzel etkinliği destekleyen değerli sponsorlarımıza sonsuz teşekkür ederim.”

‘Formulaz’ Almanya’da

‘Formulaz’ Almanya’da
‘Formulaz’ Almanya’da

‘Formulaz’ Almanya’da

 

 

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#Almanya#‘Formulaz’#AVRUPADAN HABERLER

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