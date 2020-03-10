Formula 1'de yeni sezon öncesi gündem coronavirus

Perşembe günü Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak antrenman turları öncesinde, yarışın coronavirüs tedbirlerinden etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu... Nisan'da Çin'in Şangay kentinde düzenlenmesi gereken sezonun dördüncü yarışı ileri bir tarihe ertelenirken, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinin de seyircisiz koşulmasına karar verilmişti. Ancak Avustralyalı yetkililer Albert Park'taki yarışta kapıları seyircilere kapatmayacak. Avustralya Grand Prix'sinin direktörü Andrew Westacott, hükümetin aldığı sıkı önlemler sayesinde radikal bir karara ihtiyaç duymadıklarını söyledi: ''Dünyadaki her ülke yerel tehlikeleri göz önünde bulundurarak karar alıyor. Bahreyn ve Çin'de virüsün etkisi Melbourne'dekinden farklı. Ülkemizdeki gümrük yetkilileri ve sağlık çalışanlarına sıkı denetimleri nedeniyle Formula 1 adına teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu hafta sonunda sorumluluklarımızın bilincinde olarak çok güvenli bir yarış organize edeceğiz.'' Merkezleri İtalya'da bulunan Ferrari ve Alpha Tauri takımlarının yetkilileri Avustralya'ya seyahetlerinde sıkı denetimden

geçecek. Formula 1'de sezonun ilk yarışı Pazar günü Türkiye saati ile 08:00'da başlayacak.