Ford’un yöntemi çalışanları kızdırdı

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ÇIKIŞLARIN toplu e-posta ve basın yoluyla duyurulmasına ise sendika temsilcileri sert tepki gösterdi. Ford-Werke GöbH Genel İşçi Temsilcisi Benjamin Gruschka, şirketin kendilerini bilgilendirmeden planlarını açıklamasını ve açıklama yöntemini sert bir dille eleştirdi. Bu yeni işten çıkarma planının sürdürülebilir bir strateji olmadığını ve çalışanlar için güvenli bir gelecek sağlamadığını vurgulayan Gruschka, “Yönetimin, mevcut anlaşmalara uymasını ve çalışanlara uzun vadeli bir perspektif sunmasını bekliyoruz” dedi. Sendika temsilcileri, 2018 yılından bu yana Almanya’da Ford’un 5 bin 400’den fazla çalışanını işten çıkardığını hatırlatarak, Köln’de bu süreçte 3 bin 800 kişinin işini kaybettiğini vurguladı. Ayrıca, ‘Ford Future’ anlaşması kapsamında 2025 yılına kadar Köln’de 2 bin 300 kişinin daha işten çıkarılacağı hatırlatılırken, ancak bu anlaşmayla 2032 yılına kadar işten çıkarma yasağının güvence altına alındığı da belirtildi.

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DEĞERLENDİRME TOPLANTISI HAFTAYA

Önümüzdeki günlerde yapılacak ‘Ekonomi Komitesi’ toplantısında şirket planlarının detaylarının açıklanması beklenirken, sendikanın daha sonra Köln fabrikalarındaki temsilcilerle bu planı değerlendirerek çalışanlarla ortak adımlar atacağı açıklandı. Ayrıca Ford’un Köln’deki Niehl ve Merkenich tesislerinde çalışanların, önümüzdeki çarşamba günü işçi ve sendikacıların birlikte yapacağı ortak bir toplantıda gelişmeleri değerlendireceği belirtildi. Şirketin çıkış kararının kendilerini tedirgin ettiğini belirten işçiler ve sendika temsilcileri, “Birlikte güçlüyüz” diyerek, iş yerlerinin korunması için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladılar.