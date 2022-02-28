Ford’da seçim heyecanı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zelenski için 400 kişilik suikast timi İşte listedeki diğer isimler...Zelenski için 400 kişilik suikast timi! İşte listedeki diğer isimler...#RUSYA
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı#RUSYA
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
Dünyanın gözü bu masada... Ve ilk görüntü geldiDünyanın gözü bu masada... Ve ilk görüntü geldi#Ukrayna
Putinin kâbusu Zelenski, propaganda savaşını kazandı'Putin'in kâbusu!' Zelenski, propaganda savaşını kazandı#Ukrayna
Piyasalar swiftle sarsıldı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Pes dedirttiler Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyorPes dedirttiler! 'Mavi gözlü ve sarı saçlı insanlar ölüyor'#RUSYA
Tayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsaTayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsa?#Tayvan
Bakan Koca il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladıBakan Koca il il koronavirüs vaka sayılarını açıkladı#Koronavirüs
Fakat aşk olsun sana ZelenskiFakat aşk olsun sana Zelenski#Zelenski
Ruslar Kiev’i düşüremediRuslar Kiev’i düşüremedi#Ukrayna
Türk futbolcu, Ukraynada sığınakta mahsur kaldı: Dışarı çıkanı vuruyorlarTürk futbolcu, Ukrayna'da sığınakta mahsur kaldı: 'Dışarı çıkanı vuruyorlar'#Abdullah Doğan
Canlı yayında yüzleştiler Yıldız beni aldattıCanlı yayında yüzleştiler! 'Yıldız beni aldattı'#Arda Kural
Kabine Ukrayna’yı konuşacakKabine Ukrayna’yı konuşacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tüyler diken diken Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...Tüyler diken diken! Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...#Roman Yaremchuk
HABERLERAvrupa Haberleri

Ford’da seçim heyecanı!

#Almanya#Ford#AVRUPADAN HABERLER
Ford’da seçim heyecanı

Almanya’nın Köln şehrinde bulunan Ford fabrikasında 14-16 Mart 2022’de yapılacak işçi temsilciliği seçim çalışmaları başladı. Önceki yıllarda en az 4-5 grubun yarıştığı seçimlerde bu yıl iki gurup yarışacak. Bunlardan biri IG Metall diğeri Demokratik Alternatif Liste.

Haberin Devamı

50 ülkeden yakşaşık 13 bin kişinin çalıştığı Köln tesislerinde çalışanların yaklaşık 3 bini Türkiye kökenli. Türkiye kökenliler Demokratik Alternatif Liste ile seçime katılıyor. Köln Ford fabrikası işci temsilciliği seçimlerinin alternatif listesinde bulunanlardan Ertuğrul Demirel, Aydın Tokal ve Antonio Scuderi isimleri halen işci temsilcisi olarak görev yapıyorlar. Mart ayında yapılacak seçimlerde, 13 bin çalışan 39 işçi temsilcisini 4 yıllığına seçecek.


Ford’da seçim heyecanı

3 BİNE YAKIN TÜRK İŞÇİ
Başta 3 bine yakın Türk işçisi olmak üzere, tüm çalışanların desteğini almak isteyen Demokratik Alternatif Liste, çok uluslu adaylardan oluşuyor. Bu adaylar ise Ford’daki farklı kısımlardan ve faklı meslek gruplarından oluşuyor. Örneğin kaynakçı, elektrikçi, araba tamircisi gibi Ford mensuplarından oluşan geniş bir liste. Liste başkanı ve halen aktif işçi temsilcisi olan Ertuğrul Demirel hedeflerini Hürriyet’e anlattı.

‘ELEKTRİKLİ MODELLERİ KÖLN’DE ÜRETMEK İSTİYORUZ’
Demirel, “Öncelikle iş yerlerini uzun vadede garanti altına alacak yatırımların yapılması, elektrikli araba modellerinin merkezi olarak kesinlikle Köln’de üretimini sağlamak ve buna ek olarak büyük bir modelinde yine Ford Köln AR-GE merkezinde geliştirilip Köln Ford fabrikalarında üretilmesi için birleşik işci temsilcileri kurulu ile çalışacağız. Ayrıca geçmişte büyük mücadelelerle kazanılmış ekonomik ve sosyal haklarımızın, sözde iş yeri güvenliği adı altında, son yıllarda işverene verilmesine ‘dur’ demek istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Ford’da seçim heyecanı

‘İŞSİZ ARKADAŞLARIN İŞE ALINMALARINI İSTEYECEĞİZ’
Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna ek olarak firma içindeki bazı birimlerin yabancı firmalara ya da dış ülkelere verilmesini engelleyerek, Ford Köln’ün gelecekte de Avrupa’da en önemli model geliştirme ve üretim merkezi olarak kalması için mücadele edeceğiz. Taşeron firmaların aradan çıkarılarak, ihtiyaç halinde işsiz arkadaşların Ford tarafından kadrolu iş yerlerine alınmalarını talep edeceğiz. Yaşlı ve hasta arkadaşların erken emeklilik programının iyileştirilmesi için çalışacağız. Kadınların çalışma ve kariyer yapma şartlarının düzeltilmesi için mücadele edeceğiz. Başta tüm çalışanlar olmak üzere, yaşlı ve engelli arkadaşların çalışma koşullarının düzeltilmesi ve herkesin hakkının ve emeğinin korunması için mücadele edeceğiz. Ford Meslek Okulu’ndan mezun olan gençlerin süresiz işe alınmaları için mücadele edeceğiz. Bu ve benzeri taleplerimizi gerçekleştirmek için, Ford’da çalışan tüm arkadaşlarımızdan Demokratik Alternatif Liste 2’yi desteklemelerini istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Ford’da seçim heyecanı

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Ford#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz