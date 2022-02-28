Ford’da seçim heyecanı!

50 ülkeden yakşaşık 13 bin kişinin çalıştığı Köln tesislerinde çalışanların yaklaşık 3 bini Türkiye kökenli. Türkiye kökenliler Demokratik Alternatif Liste ile seçime katılıyor. Köln Ford fabrikası işci temsilciliği seçimlerinin alternatif listesinde bulunanlardan Ertuğrul Demirel, Aydın Tokal ve Antonio Scuderi isimleri halen işci temsilcisi olarak görev yapıyorlar. Mart ayında yapılacak seçimlerde, 13 bin çalışan 39 işçi temsilcisini 4 yıllığına seçecek.
‘İŞSİZ ARKADAŞLARIN İŞE ALINMALARINI İSTEYECEĞİZ’
Demirel sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna ek olarak firma içindeki bazı birimlerin yabancı firmalara ya da dış ülkelere verilmesini engelleyerek, Ford Köln’ün gelecekte de Avrupa’da en önemli model geliştirme ve üretim merkezi olarak kalması için mücadele edeceğiz. Taşeron firmaların aradan çıkarılarak, ihtiyaç halinde işsiz arkadaşların Ford tarafından kadrolu iş yerlerine alınmalarını talep edeceğiz. Yaşlı ve hasta arkadaşların erken emeklilik programının iyileştirilmesi için çalışacağız. Kadınların çalışma ve kariyer yapma şartlarının düzeltilmesi için mücadele edeceğiz. Başta tüm çalışanlar olmak üzere, yaşlı ve engelli arkadaşların çalışma koşullarının düzeltilmesi ve herkesin hakkının ve emeğinin korunması için mücadele edeceğiz. Ford Meslek Okulu’ndan mezun olan gençlerin süresiz işe alınmaları için mücadele edeceğiz. Bu ve benzeri taleplerimizi gerçekleştirmek için, Ford’da çalışan tüm arkadaşlarımızdan Demokratik Alternatif Liste 2’yi desteklemelerini istiyoruz” dedi.