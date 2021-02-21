Ford Köln’de bayram havası

BAZI ülkelerde dizel motorlu araç satışının yasaklanmasına yönelik adımlar atılırken, karbondioksit emisyon hedeflerine ulaşmaya çalışan ABD’li otomobil üreticisi Ford Motor, Avrupa’da satacağı tüm otomobillerin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını açıkladı. Şirket elektrikli araç üretimi için kuracağı Ar-Ge merkezinin Almanya’nın Köln kentinde olacağını duyurması, kentteki 3 bin Türk işçinin bulunduğu fabrikada bayram havası yarattı. Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuşan Köln’deki fabrikada çalışan Türkler karardan memnun olduklarını söyledi. ‘3 BİN İŞÇİ GELECEĞİNİ GARANTİLEDİ’

Köln’deki Ford fabrikasında teknisyen olarak görev yapan Ertuğrul Demirel, “Uzun zamandır Ford’da çalışıyorum. Elektrikli araç kararının Köln’de verilmiş olması hepimizi sevindirdi. İnşallah bu yatırımların devamı gelir diye düşünüyoruz. Hep böyle bir umudumuz vardı. Bundan sonraki nesillerimiz için de ekmek kapımız açık kalacak. Şirket yönetimine de teşekkür ediyoruz” dedi. Aynı fabrikada işçi olarak çalışan Rahmi Yeni de, “40 yıldır bu işletmede çalışmaktayım. Bunun 30 yılı işçi temsilciliği ile geçti. Elektrikli araç üretiminin Köln’e gelmesi sevindirici. Ford Köln, binlerce ailenin ekmek kapısıdır. Bu işletme için doğru bir karar verildiği açıkça ortadadır. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese buradan teşekkür etmek gerekir. 3 bin işçi geleceğini garantilemiş oldu” ifadelerini kullandı.

‘KARARDAN DOLAYI ÇOK SEVİNÇLİYİZ’

Bir başka Ford çalışanı Metin Şirin, ise şunları söyledi: “Bu karar bizleri çok sevindirdi. Çünkü son birkaç yıldan beri iş arkadaşlarımız arasında ciddi bir gelecek sıkıntısı, endişesi vardı. Genel olarak otomobil sektöründe Avrupa’da yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Yapılan açıklamayla birlikte Köln’de Ford fabrikalarına yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılıyor. Dolayısıyla şirket Avrupa’da elektrikli ilk otomobilini Köln’de üretecek. Köln’deki Ford Ar-Ge merkezi Avrupa’daki elektrikli araçların araştırma ve geliştirme merkezi olacak. 1960’tan beri Türk aile ve işçileri bu şirketten geçimini sağlamaya devam ediyor. 1980’li yıllarda yaklaşık 12 bin vatandaşımız burada çalışıyordu. O gün bugündür on binlerce vatandaşımız ekmek parasını buradan kazandı.”

Ford Avrupa’da üreteceği tamamen elektrikli ilk binek otomobilin 2023 yılından itibaren bu fabrikada imal edileceğini ve fabrikada ikinci bir modelin üretilmesini de değerlendirdiğini açıkladı.