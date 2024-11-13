×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Ford kısa süreli çalışmaya gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Ford#AVRUPADAN HABERLER
Ford kısa süreli çalışmaya gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 10:49

Almanya’da otomotiv sektörü zor günler geçiriyor. VW’nin fabrika kapatma kararından sonra Mercedes de 2024 yılı ciro beklentisini aşağıya çekmişti. Şimdi de Ford üretimi yavaşlatma kararı aldı. Ford, Köln’deki fabrikasında elektrikli araçlara olan talebin beklenenden düşük seyretmesi nedeniyle üç haftalık kısa çalışma programı başlatıyor.

Haberin Devamı

FORD sözcüsü, özellikle Almanya’da elektrikli araçlara yönelik talepte yaşanan ciddi düşüş nedeniyle Köln’deki ‘Electric Vehicle Center’da üretim hacminin geçici olarak azaltılması kararı alındığını açıkladı. Şirket, hızla kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle Almanya Federal İş Ajansı’na kısa çalışma başvurusu yapacak. Kısa çalışma programı kapsamında, yıl sonuna kadar haftalık değişimli olarak bir hafta üretim yapılıp bir hafta ara verilecek. Köln tesislerinde Explorer ve Capri model elektrikli araçların üretimi devam ederken, şirket içi yapılan yazışmalarda “Ürettiğimizden daha az satabiliyoruz” ifadesi kullanıldı.

PERSONEL SAYISI AZALIYOR
Almanya ve Avrupa genelinde yaşanan talep daralması Ford ve diğer otomobil üreticilerini zorluyor. Özellikle Almanya’da elektrikli araçlara yönelik tüketici ilgisinin azalması ve devlet teşviklerinin sona ermesi otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. Ford, Köln’deki fabrikasında son yıllarda binlerce çalışanını işten çıkardı. 2018 yılında yaklaşık 20 bin çalışanı olan Ford’un, bu yaz itibarıyla çalışan sayısı 13 bine geriledi. Almanya Federal İş Ajansı, kısa çalışma ödeneği kapsamında belirli koşullar altında çalışanlara kaybettikleri net maaşlarının yüzde 60’ını veya çocuklu çalışanlar için yüzde 67’sini karşılayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Ford#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!