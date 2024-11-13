Ford kısa süreli çalışmaya gidiyor

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FORD sözcüsü, özellikle Almanya’da elektrikli araçlara yönelik talepte yaşanan ciddi düşüş nedeniyle Köln’deki ‘Electric Vehicle Center’da üretim hacminin geçici olarak azaltılması kararı alındığını açıkladı. Şirket, hızla kötüleşen piyasa koşulları nedeniyle Almanya Federal İş Ajansı’na kısa çalışma başvurusu yapacak. Kısa çalışma programı kapsamında, yıl sonuna kadar haftalık değişimli olarak bir hafta üretim yapılıp bir hafta ara verilecek. Köln tesislerinde Explorer ve Capri model elektrikli araçların üretimi devam ederken, şirket içi yapılan yazışmalarda “Ürettiğimizden daha az satabiliyoruz” ifadesi kullanıldı.

PERSONEL SAYISI AZALIYOR

Almanya ve Avrupa genelinde yaşanan talep daralması Ford ve diğer otomobil üreticilerini zorluyor. Özellikle Almanya’da elektrikli araçlara yönelik tüketici ilgisinin azalması ve devlet teşviklerinin sona ermesi otomotiv sektörünü olumsuz etkiliyor. Ford, Köln’deki fabrikasında son yıllarda binlerce çalışanını işten çıkardı. 2018 yılında yaklaşık 20 bin çalışanı olan Ford’un, bu yaz itibarıyla çalışan sayısı 13 bine geriledi. Almanya Federal İş Ajansı, kısa çalışma ödeneği kapsamında belirli koşullar altında çalışanlara kaybettikleri net maaşlarının yüzde 60’ını veya çocuklu çalışanlar için yüzde 67’sini karşılayacak.