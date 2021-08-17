Ford fabrikasında üretim yine duruyor
Korona kriziyle birlikte patlak veren chip üretimindeki yetersizlik nedeniyle üretimini yaklaşık 3 ay durdurmak zorunda kalan Ford Köln fabrikası bu hafta üretime başlamıştı. Ancak bu sefer de Fiesta modelinin elektronik kapı modülünde kullanılan yarı iletkenlerin yetersizliği nedeniyle, Malezyalı tedarikçi sevkiyatı geciktirdiği için Ford önümüzdeki haftadan itibaren üretimine ara vermek zorunda kalacak.
FORD sözcüsü yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bu da bizim için yeni bir sorun. Uzak doğudaki tedarikçimiz patlak veren yeni bir korona dalgası nedeniyle üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu nedenle yarı iletken açığımız var” dedi. Köln’deki fabrika yönetiminin çalışanlara gönderdiği yazıda, Malezya’da patlak veren koronadan dolayı fabrikada çalışan birçok insanın yaşamını yitirdiği için tedarikçi fabrikanın tamamen kapandığı belirtildi.GÜNDE 900 FIESTA
Fabrika yönetimi ve sendika temsilcilerinin üretime ne zaman başlanabileceği yönünde görüşmeler yaptıkları kaydedildi. Köln’deki Ford Fiesta modeli üretimi chip eksikliği nedeniyle 3 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında durdurulmuştu. Köln’deki tesislerde günde 900 Fiesta modelinin banttan çıktığı belirtildi.