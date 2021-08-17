Ford fabrikasında üretim yine duruyor

FORD sözcüsü yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bu da bizim için yeni bir sorun. Uzak doğudaki tedarikçimiz patlak veren yeni bir korona dalgası nedeniyle üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu nedenle yarı iletken açığımız var” dedi. Köln’deki fabrika yönetiminin çalışanlara gönderdiği yazıda, Malezya’da patlak veren koronadan dolayı fabrikada çalışan birçok insanın yaşamını yitirdiği için tedarikçi fabrikanın tamamen kapandığı belirtildi. GÜNDE 900 FIESTA

Fabrika yönetimi ve sendika temsilcilerinin üretime ne zaman başlanabileceği yönünde görüşmeler yaptıkları kaydedildi. Köln’deki Ford Fiesta modeli üretimi chip eksikliği nedeniyle 3 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında durdurulmuştu. Köln’deki tesislerde günde 900 Fiesta modelinin banttan çıktığı belirtildi.