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Haber Giriş: 07.12.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Floyd Mayweather, Youtuber rakibi için ringe dönüyor!

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Floyd Mayweather, Youtuber rakibi için ringe dönüyor!
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Kariyerinde çıktığı 50 maçı da kazanan Floyd Mayweather, özel bir maç için ringe geri dönüyor. Mayweather, Youtuber Logan Paul ile karşılaşacağını duyurdu.

43 yaşındaki Mayweather 2017 yılında İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor'ı teknik nakavtla yenmişti.

Floyd Mayweather, Youtuber rakibi için ringe dönüyor
Mayweather, YouTube'da 22 milyonu aşkın takipçisi bulunan Logan Paul ile sosyal medyadan bir süredir tartışma içinde içindeydi.
Floyd Mayweather, Youtuber rakibi için ringe dönüyor
İkili birbirlerine ağır sözler sarf ediyorlardı. Logan Paul'un kardeşi Jake Paul geçen hafta eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile ringde kozlarını paylaşmış ve rakibini devirmişti.
Floyd Mayweather, Youtuber rakibi için ringe dönüyor
43 yaşındaki Floyd Mayweather ile 25 yaşındaki Logan Paul, 2021'in Şubat ayında ringe çıkacak.
Floyd Mayweather, Youtuber rakibi için ringe dönüyor

 

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