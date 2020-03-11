Fiyatlar öyle yüksek ki... Konut almak neredeyse imkânsız...

BERLİN eyalet hükümeti, konut ihtiyacının baş gösterdiği şehirde, kira artışlarının önüne geçmek için beş yıllığına kira atışını dondurma kararı aldı. Bu yönde geçici yasa da çıkaran hükümet, serbest piyasa kuralları nedeniyle konutların artan satış fiyatlarına yönelik ise çaresiz kalıyor. ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Kreuzberg ile birlikte Mitte, Schöneberg, Zellendorf, Wilmersdorf, Dahlem ve Charlottenburg gibi semtlerde evlerin metrekare birim fiyatı 10 bin Euro’yu buluyor. Uzmanlar, faizlerin düşük olması ve Berlin’in cazibesinin artması nedeniyle fiyatların önümüzdeki dönemde daha da artmasına yol açacağına dikkati çekiyor. Kentin ancak doğusunda uygun fiyata evler satılıyor. Wartenberg, Falkenberg ve Hellersdorf’da metrekare fiyatı 3 bin Euro civarında. Ancak buraları da çok tercih eden olmuyor. FİYATLAR EL YAKIYOR

Ülkenin ikinci büyük şehri olan Hamburg’da iyi bir semtte metrekare fiyatları 7 bin Euro’dan başlıyor. Kimi semtlerde ise Berlin’deki gibi 10 bin Euro’yu buluyor. Ev fiyatlar Kirchwerder, Allermöhe ve Cranz gibi semtlerde ise daha uygun. Buralarda bile fiyatlar 2 bin 500 ila 3 bin Euro arasında değişiyor. Münih’te ise şehir merkezinde ev satın almak isteyenler metrekare başına ortalama 11 bin 500 Euro’yu gözden çıkarmak zorunda. Berlin, Hamburg ve Münih’e kıyasla daha ucuz olan Köln ise Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin en pahalı şehirlerinin başında geliyor. Köln’de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin Euro. Köln’ün güney doğu bölgesindeki bulunan konutlar ise nispeten daha uygun fiyatlara satılıyor.