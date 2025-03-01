Fitch, Almanya ve İngiltere’nin kredi notlarını teyit etti

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Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Almanya’nın uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “AAA” olarak teyit edildiği ve not görünümünün “durağan” olarak belirlendiği belirtildi. Açıklamada, Almanya’nın kredi notunun, kişi başına düşen yüksek geliri, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, güçlü kurumsal çerçevesi, yüksek cari işlemler fazlası ve pozitif net uluslararası yatırım pozisyonuyla desteklendiği aktarıldı. Güçlü yönlerine rağmen Almanya’nın büyüme beklentilerini olumsuz etkileyen bazı yapısal zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin salgın sonrası ekonomik performansının, dış şoklar ve yapısal faktörlerin etkisiyle zayıf kalmaya devam ettiği kaydedildi.

2026’DA YÜZDE 1 BÜYÜME BEKLENİYOR

Açıklamada, seçimler ve olası ABD tarifelerine ilişkin belirsizliklerin ekonomik hissiyat üzerinde baskı oluşturması nedeniyle Almanya ekonomisinin 2025’te yüzde 0.3’lük mütevazı bir büyüme göstermesinin beklendiği ifade edildi. Kuruluşun açıklamasında, bu belirsizliklerin azalması ve yeni hükümetin büyümeyi destekleyecek önlemleri uygulamaya koymasıyla ekonomik büyümenin 2026’da yüzde 1’e yükselmesinin beklendiği belirtildi.