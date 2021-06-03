Fişlemeyi savundu, Almanya’ya da istedi

AVUSTURYA’daki uygulamayı değerlendiren Irmer, “Avusturya doğru çıkarımı yapmıştır. Kimin nerede olduğunu ve hangi fonksiyonu bulunduğunu bilmek doğru ve önemlidir” diye konuştu. CDU’nun aşırı muhafazakâr ve sağ kanadında yer alan milletvekili, kısa süre önce Birlik Partileri Meclis Grubu tarafından karara bağlanan ‘Siyasal İslam’la mücadele tedbirlerine uyacağını kaydetti. Meclis grubunun hazırladığı önergede, camilerin yurt dışından sağlanan finansmanının şeffaf olması ve siyasal İslami organizasyonlarla, federal ve eyaletler düzeyinde yapılan iş birliklerinin sona erdirilmesi talep ediliyor. Ayrıca, eyaletler ve federal hükümetin önleyici tedbirler konusunda daha sıkı iş birliği yapması isteniyor. Irmer, geçmiş dönemlerde de İslam ve Müslümanlara yönelik açıklamalarıyla tepki çekmişti.

Federal Meclis Dışişleri Komisyonu eski başkanı Ruprecht Polenz

‘AŞIRI SAĞCILAR KIŞKIRTICILIK YAPIYOR’

Ancak CDU’nun eski milletvekillerinden ve Federal Meclis Dışişleri Komisyonu eski başkanı Ruprecht Polenz, Avusturya’daki ‘İslam Haritası’nın aşırı sağcılar tarafından kullanılacağının aslında tahmin edildiğini belirtirken, uygulamayı skandal olarak niteledi. Ruprecht Polenz, Twitter’den yatığı paylaşımda, “Avusturya’da aşırı sağcılar ‘İslam Haritası’nı kullanarak Müslümanlara karşı kışkırtıcılık yapıyor. Şimdi de CDU İçişleri Politikası Uzmanı biri bunu talep ediyor. Kabul edilemez” dedi. Viyana’daki ‘İslam Haritası’nın yayımlanmasının ardından çok sayıda camiye yakın yerlere, ‘Dikkat siyasal İslam yakınlarında, fazla bilgi için İslam Haritası’ ifadesinin yazılı olduğu ve sakallı, takkeli bir erkek resminin bulunduğu levhalar aşılmıştı.