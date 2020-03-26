‘Fırtına öncesi sessizlik’
Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede koronavirüs yüzünden zor günlerin daha tam gelmediğini, hasta ve ölü sayısının çok daha artmasını beklediklerini söyledi. Bugünkü mevcut durumu ‘fırtına öncesi sessizlik’ olarak niteleyen Spahn, “Önümüzdeki haftalarda neler olacağını, ne tür gelişmeler yaşanacağını kimse bilmiyor” dedi.
Vaka ve ölü sayısının arttığını belirten Sağlık Bakanı enfeksiyon zincirini takip etmek için cep telefonu verilerine ulaşmanın önemini vurguladı. Tüm bu gelişmelere rağmen korona sonrası bir zaman da olacağını ifade eden Spahn, “Virüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla kamu yaşamındaki sınırlamalar gerekli. Ama korona sonrası zaman da gelecek. Virüse karşı mücadele ettiğimiz yaşamın normalleştiği bir zaman. O nedenle Paskalya sonrası nasıl devam edeceğiz sorusuna yanıt arayan taslaklara da ihtiyaç var” diye konuştu. Almanya Yoğun Bakım ve Acil Servis Birlikleri Başkanı Uwe Janssens 10 bin yoğun bakım yatağının boş olduğunu, İtalya’daki gibi bir durumun Almanya’da yaşanmayacağını söyledi ve “Kimsenin korkmasına gerek yok” dedi.
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