Fırıncı Stephan aşkı için eşini ve çocuklarını bıçakladı, evini ateşe verdi

Haberin Devamı

STEPHAN W., mahkemede verdiği ifadede, bir başkasıyla ilişkiye başladığını ve ailesini terk etmeye karar verdiğini söyledi. Ancak 33 yaşındaki eşi Jenny, evliliğini kurtarmak için mücadele etti. Eşinin ısrarcı tavrından rahatsız olan Stephan W., “Onu ortadan kaldırmaya karar verdim” dedi.

ÖNCE SALDIRDI, SONRA ATEŞE VERDİ

Olay, 19 Haziran 2024 gecesi yaşandı. Stephan W., gece eve döndü ve önce eşiyle yatağa uzandı. Jenny uyanınca ona son bir kez öpücük verdi. Ardından yataktan kalkıp mutfağa gitti, bir bıçak aldı ve eşine saldırdı. İlk darbesini Jenny’nin göğsüne sapladı. Jenny’nin çığlıklarını duyan 10, 13 ve 15 yaşlarındaki çocukları odaya koştu. Baba, kendisini durdurmaya çalışan oğlunu ve kızını da bıçakladı. Stephan W., ardından evin önündeki arabasına giderek bir bidon benzin aldı ve yaklaşık 9 litre benzini eve döktü. Daha sonra ateşe verdi.

Haberin Devamı

APARTMANDA SEKİZ KİŞİ DAHA VARDI

Stephan W.’nin ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanda toplam sekiz kişi daha bulunuyordu. Kundaklama nedeniyle binada büyük bir yangın çıktı. Stephan W., mahkemede soğukkanlı bir ifadeyle, “O an hiç düşünmedim” diyerek savunma yaptı.