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Fırıncı Stephan aşkı için eşini ve çocuklarını bıçakladı, evini ateşe verdi

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#Almanya#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER
Fırıncı Stephan aşkı için eşini ve çocuklarını bıçakladı, evini ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 11:23

Almanya’nın Bad Münstereifel kentinde yaşayan 34 yaşındaki fırıncı Stephan W., 18 yıllık eşi Jenny W.’yi öldürmeye çalıştıktan sonra evini ateşe verdi. “Onun sevgisine artık katlanamıyordum” diyen zanlı, 15 kez cinayete teşebbüs ve kundaklama suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası ile yargılanıyor.

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STEPHAN W., mahkemede verdiği ifadede, bir başkasıyla ilişkiye başladığını ve ailesini terk etmeye karar verdiğini söyledi. Ancak 33 yaşındaki eşi Jenny, evliliğini kurtarmak için mücadele etti. Eşinin ısrarcı tavrından rahatsız olan Stephan W., “Onu ortadan kaldırmaya karar verdim” dedi.

ÖNCE SALDIRDI, SONRA ATEŞE VERDİ
Olay, 19 Haziran 2024 gecesi yaşandı. Stephan W., gece eve döndü ve önce eşiyle yatağa uzandı. Jenny uyanınca ona son bir kez öpücük verdi. Ardından yataktan kalkıp mutfağa gitti, bir bıçak aldı ve eşine saldırdı. İlk darbesini Jenny’nin göğsüne sapladı. Jenny’nin çığlıklarını duyan 10, 13 ve 15 yaşlarındaki çocukları odaya koştu. Baba, kendisini durdurmaya çalışan oğlunu ve kızını da bıçakladı. Stephan W., ardından evin önündeki arabasına giderek bir bidon benzin aldı ve yaklaşık 9 litre benzini eve döktü. Daha sonra ateşe verdi.

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APARTMANDA SEKİZ KİŞİ DAHA VARDI
Stephan W.’nin ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanda toplam sekiz kişi daha bulunuyordu. Kundaklama nedeniyle binada büyük bir yangın çıktı. Stephan W., mahkemede soğukkanlı bir ifadeyle, “O an hiç düşünmedim” diyerek savunma yaptı.

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#Almanya#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER

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