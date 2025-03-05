Finlandiya, Danimarka’yla Ukrayna’da barışı görüştü

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Finlandiya haber ajansı YLE’ye göre, Valtonen, Danimarkalı mevkidaşı Rasmussen ile Finlandiya’nın başkenti Helskinki’de bir araya geldi. Ukrayna’daki barış müzakereleri gibi güncel küresel konuların ele alındığı toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Valtonen, Ukrayna’nın, tam egemenlik ve toprak bütünlüğüne sahip olma hakkı olduğunu söyledi. Finlandiya’nın Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini belirten Valtonen, “Finlandiya’nın tutumu çok net. Hiçbir saldırganlık ödüllendirilmemeli” dedi. Bakan Valtonen, Rusya’nın Avrupa için “uzun vadeli tehdit” oluşturmayı sürdüreceğini savunarak, Finlandiya ile Danimarka’nın savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Rasmussen de Avrupa’daki daha fazla ülkenin, Ukrayna’nın “güç yoluyla barış sağlamasına” yardımcı olmak amacıyla bütçelerini zorlaması gerektiğine işaret ederek, “Güvenlik garantileri sağlam olmalı ve Rusya, saldırganlığı nedeniyle ödüllendirilmemeli. Biz de bu süreçte yer almaya hazırız” ifadelerini kullandı.

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TRUMP’IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARINA YANIT

Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump’ın, kendi kaderini tayin hakkını desteklediklerini belirttiği Grönland’ı ABD’ye katılmaya davet ettiği Kongre konuşmasına dair açıklamalarda bulundu. Grönland halkının ABD’nin parçası olmak istediğini düşünmediğini kaydeden Rasmussen, Trump’ın konuşmasındaki asıl vurgusunun, Ada’nın kendi geleceğini belirleme hakkını desteklemek olduğunu ifade etti. Rasmussen, Grönland halkının bu konuda vereceği karar hakkında iyimser olduğunu söyledi. Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland’ı alma isteğini sık sık ifade ediyor. ABD lideri, 23 Aralık 2024’te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland’ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada’nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın “mutlak zorunluluk” olduğunu savunmuştu.