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Fındık hasadına giden gurbetçi ırmakta boğuldu

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#Almanya#Orhan Yüksel#AVRUPADAN HABERLER
Fındık hasadına giden gurbetçi ırmakta boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 12:20

Fındık hasadı için Almanya’dan memleketi Ordu’ya giden Orhan Yüksel, , serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

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OLAY, Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Alınca Mahallesi’ndeki Turnasuyu Irmağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’da yaşayan ve geçen haftalarda memleketi Ordu’ya fındık hasadı için giden Orhan Yüksel (58), ailesiyle birlikte Turnasuyu Irmağı kenarına gitti. Yüksel, bir süre sonra serinlemek için ırmağa girdi. Yüksel’in suda hareketsiz kaldığını gören yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine ambulans, jandarma ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler tarafından ırmaktan çıkarılan Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel’in cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#Almanya#Orhan Yüksel#AVRUPADAN HABERLER

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