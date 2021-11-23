Finallere bir adım kaldı... Oylar Zeynep için

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Pro7 televizyonundan saat 201.15’ten itibaren canlı yayınlanacak bu bölümde, üst tura çıkacak yarışmacı seyircilerin oylarıyla belirlenecek. Zeynep, bu yıl çok büyük ilginin olduğu ‘O Ses Almanya’da canlı performansta da rakiplerini elemesi durumunda finallere kalacak. ‘Sing Offs’ adı verilen canlı performansın ilk turunda seyirciler telefonla veya bu yıl kez uygulanacak yöntemle, ‘app’ üzerinden Zeynep’i destekleyebilecek. Zeynep, yarışmanın ilk bölümünde ‘Yalan’ adlı Türkçe seslendirdiği şarkıyla dört jüriyi de döndürmeyi başarmıştı. İkinci turda kendi takımındaki rakiplerine karşı yarışan Zeynep, ünlü pop-rock sanatçısı Udo Lindenberg’in bir şarkısına söz yazıp kendi melodisiyle yorumlamış ve canlı performansa katılmaya hak kazanmıştı.