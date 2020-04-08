Filminden haberi yokmuş

AVUKAT Moser, “Becker prensip olarak film çekme fikrine açık. Onunla konuşmadan biyografisini film yapmak aslında hukuksal olarak çok zor” diyerek kendilerinden izin alınmadan film çekilmesinin sorunlara yol açacağı mesajını verdi. Boris Becker’in böyle bir filme hukuksal mücadele verip vermeyeceği de belli değil. RTL ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. RTL televizyonu daha önce yaptığı açıklamada Becker’in hayatını beyaz perdeye aktaracaklarını ve filmin adının da ‘Oyuncu’ olacağını duyurmuştu. Yapımcılar filmde rol alacak bazı oyuncuları da belirlemiş ve bunu kamuoyuyla paylaşmıştı.