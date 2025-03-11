‘Filmin Sonu’ 27 Nisan’da Londra’da

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Yaşamın kısalığı, değerli ilişkilerin önemi ve anıların kıymeti, oyunun odak noktasında. Etkileyici müzikler ve performansların yanı sıra, keyifle izlenecek dans sahnelerini de içeren oyun, günümüz meselelerine dair içgörüler sunarak, pişmanlıklar ve mutluluklar üzerine düşündürüyor ve hem hüzün hem de gülümseme uyandırıyor. 50’den fazla kişinin sahne alacağı oyun, teknik görevliler ve kostüm dekor ekibi ile 70 üzerinde insanın bir araya geldiği bir çalışma. Farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği Londra Emek Sahnesi tiyatrosunda oyunlar yalnızca Türkçe ve İngilizce yazılıyor. Sahnede alt yazı kullanan tiyatroda seyirciler dil engeline takılmadan oyun izliyor. Hatta tiyatronun müdavimleri çoğu zaman çeviriye bakmadan performansları anladıklarını dile getiriyor. Oyunun yazarı Saray Karakuş, şimdiye kadar yazdığı 22 tiyatro oyununun beşini İngilizce 17’sini Türkçe kaleme aldı. 27 Nisan’da Millfield Theatre’da saat 18.00’de sahnelenecek oyunda yaş sınırı 12 olarak belirlenmiş.

Oyuncu kadrosu: Calbert George Beckford, İnan Çiftci, Nurcan Şahin, Ayşe Yiğit, Sabire Tırpan, Güney Yılmaz, Greg Ryan, Sam Mathias Stanley, Rabiya Gümüşatam, Kıymet Kulova, Hande Erel, Dylan Carter, Erdem Hazar, Fırat Saç, Neclam Gümüsatam, Vasilena Hasanova, Işık Akpınar, Taijon Witter, Daiana Neagu, Steve Smith,Sugar Ahmed ,Batu Tırpan, Burak Dağbağlı, Esra Mehmet, Blenard Loka, Rezhep, Fiko Selyatin, Sindy Ozdemir, Ventsislav Stefanov, Gyulay Stefanova, Aselya Mizan, Evin Bayır, Ennis Mehmet, Nida Kocaoğlu Karadağ, Menekşe Ayrılmaz, Elif Can Yazgün, Mumtaz, Burcu İncekara, Candy Fermandes, Andrea Au, Maria Hanson. Yazan: Saray Karakuş, Editor: Cebrail Çizer, Yönetmen: Oğuz Han Ayaz, Işık-Ses: Volkan Davulcu, Üstyazı, dijital içerik: Ayhan Çolak, Fotoğraf-Video: Roshan Griffith Allen- Sam Mathias, Kostüm, makyaj, dekor: Vesna Varga