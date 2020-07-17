Film sahnesi gibi kovalamaca!

POLİSİN kimlik kontrolü için durdurmak istediği sürücü, durmak yerine gaza basınca polisler peşine düştü. Neukölln semtine doğru hızla otomobilini kıran sürücü ara sokak ve caddelere girdi. Çok sayıda otomobile çarparak hasara da yol açtı.

Neukölln’de bir sokakta trafik sıkışıklığı nedeniyle ilerleyemeyen sürücü, polislerin yaklaşması üzerine bu kez ‘U’ dönüşü yaparak kaçmayı planladı. Önünde bekleyen otomobillere çarparak kendisine yol açmayı deneyen sürücü, bunda da başarılı olamadı. Polislerden biri bu sırada iki el otomobilin lastiğine ateş etti. Yakalanacağını düşünen sürücü, otomobilin sağ kapısından kaçarak yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Ancak fazla yol alamadan yakalandı. Sürücünün neden polisten kaçtığı ise açıklanmadı.