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Film gibi kaçış! Polisler yaralandı!

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#Almanya#Polis Kontrolü#AVRUPADAN HABERLER
Film gibi kaçış Polisler yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:42

Hamburg’da bir trafik kontrolü sırasında yaşanan olaylar, adeta bir aksiyon filmini andırdı. Polis ekipleri, kontrol için durdurmak istedikleri bir Audi aracının sürücüsünün aniden gaza basmasıyla zor anlar yaşadı. Olayda iki polis memuru yaralanırken, Audi sürücüsü olay yerinden kaçmayı başardı. Polis, geniş bir ekip ile sürücüyü arıyor.

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OLAY, Hamburg’da bir kilisenin yakınındaki otoparkta gerçekleşti. İki sivil polis memuru, Audi aracını kontrol etmek için durdurdu. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre, polisler aracın anahtarını almak istediği sırada sürücü aniden gaza basarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada iki polis memuru, yaklaşık 15 metre boyunca aracın peşinden sürüklendi. Yaralanan polisler, olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Audi’yi bir kilisenin otoparkında bulduk. Sürücüyü aramaya devam ediyoruz” dedi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve geniş çaplı bir arama başlatıldı. Sürücünün neden polis kontrolünden kaçmaya çalıştığı ise henüz bilinmiyor. Polis, firari sürücü ve aracıyla ilgili bilgisi olan vatandaşlardan kendilerine ulaşmalarını istedi. Olaya tanık olan veya sürücü hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, en kısa sürede polise başvurması gerekiyor.

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#Almanya#Polis Kontrolü#AVRUPADAN HABERLER

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