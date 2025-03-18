Film gibi kaçış! Polisler yaralandı!

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OLAY, Hamburg’da bir kilisenin yakınındaki otoparkta gerçekleşti. İki sivil polis memuru, Audi aracını kontrol etmek için durdurdu. Henüz resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre, polisler aracın anahtarını almak istediği sırada sürücü aniden gaza basarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada iki polis memuru, yaklaşık 15 metre boyunca aracın peşinden sürüklendi. Yaralanan polisler, olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis sözcüsü, yaptığı açıklamada, “Audi’yi bir kilisenin otoparkında bulduk. Sürücüyü aramaya devam ediyoruz” dedi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve geniş çaplı bir arama başlatıldı. Sürücünün neden polis kontrolünden kaçmaya çalıştığı ise henüz bilinmiyor. Polis, firari sürücü ve aracıyla ilgili bilgisi olan vatandaşlardan kendilerine ulaşmalarını istedi. Olaya tanık olan veya sürücü hakkında bilgi sahibi olan kişilerin, en kısa sürede polise başvurması gerekiyor.