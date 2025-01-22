Film festivalinde yine tiyatro oyunu!

Haberin Devamı

FESTİVALİN dikkat çekici etkinliklerinden biri olan “Yaraların Aşktandır” adlı oyun, ünlü sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu Nazım Nazan Kesal tarafından sahneye taşınıyor. Bu özel performans, İranlı şair Furug Ferruhzad’ın eserinden uyarlanmış olup, izleyicilere derin bir duygusal deneyim sunmayı hedefliyor. Oyun, Türkçe, Almanca üst yazılı olarak sunulacak, böylece her iki dili konuşan izleyicilerin de kolayca takip edebilmesi sağlanacak. Bu özellik, uluslararası bir festivale ev sahipliği yapan Nürnberg’de, farklı kültürleri bir araya getirmenin ve sanatı paylaşmanın güzel bir örneğini oluşturuyor.

DUYGUSAL BİR YOLCULUĞA ÇIKARACAK

“Yaraların Aşktandır” 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de Festsaal im Künstler haus, 93 adresinde sahnelenecek. Tek gösterimlik etkinlik, tiyatroseverler için kaçırılmayacak bir fırsat. Bu özel etkinlik, seyircileri derin düşüncelere sevk edecek ve duygusal bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor. Nazan Kesal’ın oyunculuğu ve eserin içeriği, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı vadediyor. Festival, sanatın ve kültürün sınırları aşan bir dil olduğunu vurgularken, bu tür etkinliklerin önemine de dikkat çekiyor. Tüm sanatseverleri bu özel gösterimde bir araya gelmeye davet ediliyor.