Filler solak mı yoksa...

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Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Almanya’da Humboldt Üniversitesi’nden araştırmacılar, fillerin hortumlarının hangi tarafını kullanacakları konusunda tercihe sahip olduğunu buldu. Uzmanlar bunu tespit etmek için Asya ve Afrika’da hem canlı hem de ölü fillerin fotoğraflarını inceledi. Araştırmacılar, bir filin hortumunun her iki tarafındaki kırışıklık sayısının eşit olmadığını ve hayvanların sağa mı yoksa sola mı yatkın olduğunu anlamak için kırışıklarına ve bıyıklarına bakılabileceğini belirledi. Solak fillerin gövdesi ve hortumunun sol tarafında daha fazla kırışıklık ve daha uzun bıyıkları olduğunu bulan araştırmacılar, sağ tarafındaki bıyıkların da yerle daha sık temas etmesinden dolayı aşındığını tespit etti. Araştırmacılar aynı zamanda yetişkin fillerin hortumlarının ucuna doğru kırışıklar arasındaki mesafenin azaldığını ve Asya’daki fillerin hortumlarının Afrika’dakilere kıyasla daha fazla kırışık olduğunu tespit etti.