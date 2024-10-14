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Filistinli çocuklar için saygı nöbeti

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#Almanya#Filistin#AVRUPADAN HABERLER
Filistinli çocuklar için saygı nöbeti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 10:04

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlenerek, İsrail’in saldırılarında öldürülen çocukların isimleri okundu.

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KENTİN merkezi anıt binası olan Neue Wache’nin önünde “Gazze savaşı sırasında öldürülen Filistinli çocukların anısına saygı nöbeti” sloganıyla gösteri düzenlendi. Gösteride ölen çocukların isimleri okundu ve Unter den Linden Caddesi’nin kaldırımına Gazze’deki soykırıma dikkati çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı. İsrail saldırılarında öldürülen yaklaşık 17 bin Gazzeli çocuğun isimleri yerel saatle 10.00’da okunmaya başlandı. Değişik kişiler tarafından çocukların isimlerinin okunması gece yarısına kadar sürdü.
Gösteride, “Senin sessizliğin soykırıma imkân veriyor” ve “İnsan hakları beyazların ayrıcalığı değildir. Filistinlilerin hayatı önemlidir” yazılı dövizler taşındı.

Filistinli çocuklar için saygı nöbeti

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Filistinli çocuklar için saygı nöbeti

Filistinli çocuklar için saygı nöbeti

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#Almanya#Filistin#AVRUPADAN HABERLER

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