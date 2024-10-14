Filistinli çocuklar için saygı nöbeti

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KENTİN merkezi anıt binası olan Neue Wache’nin önünde “Gazze savaşı sırasında öldürülen Filistinli çocukların anısına saygı nöbeti” sloganıyla gösteri düzenlendi. Gösteride ölen çocukların isimleri okundu ve Unter den Linden Caddesi’nin kaldırımına Gazze’deki soykırıma dikkati çekmek için yüzlerce çift çocuk ayakkabısı bırakıldı. İsrail saldırılarında öldürülen yaklaşık 17 bin Gazzeli çocuğun isimleri yerel saatle 10.00’da okunmaya başlandı. Değişik kişiler tarafından çocukların isimlerinin okunması gece yarısına kadar sürdü.

Gösteride, “Senin sessizliğin soykırıma imkân veriyor” ve “İnsan hakları beyazların ayrıcalığı değildir. Filistinlilerin hayatı önemlidir” yazılı dövizler taşındı.

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