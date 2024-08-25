×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Filistin’in Battır heyeti Yeni Cami’yi gezdi

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Brühl#AVRUPADAN HABERLER
Filistin’in Battır heyeti Yeni Cami’yi gezdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 11:00

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilen Filistin’in Battır şehrinden bir heyet, Almanya’nın Brühl kentinde bir dizi ziyarette bulundu. Heyeti, Brühl belediye yetkilileri Milli Görüş’e ait Brühl Yeni Camii’ne getirerek cami başkanı ve idarecileriyle buluşturdu.

Haberin Devamı

Cami Başkanı Mehmet Kara, cami ziyaret hakkında şunları söyledi: “Brühl Belediyemiz, Filistin’in Battır şehri ile partner şehir oldular. Battır Belediye Başkanı Zeki Butma Bey ve beraberindeki delegasyon, Brühl’e 3 günlük bir çalışma ziyareti yaptı. Bu ziyaret çerçevesinde camimizi de ziyaret ettiler. Brühl-Battır çalışma grubu yetkilisi Almut Zimmerman aracılığıyla gerçekleşen ziyarete, Battır Belediye Başkanı Zeki Butma ve heyetiyle birlikte Hildegard Venghaus (Rhein-Erftkreis Belediye Meclis üyesi, SPD), Pia Regh (Brühl Belediyesi 1. Başkanvekili, CDU), Elke Kamphausen (CDU Rhein-Erftkreis YK üyesi) katıldılar. Filistin heyeti külliyemizden çok etkilendiklerini ifade ettiler. Misafirlerimizin ziyaretlerinden duyduğumuz memnuniyeti, Filistin’e bir an önce barış ve huzurun gelmesi temennimizi ve Brühl Belediyesi ve Battır çalışma grubunun Battır’da yapacağı her türlü yardımlara destek vereceğimizi ifade ettik.”

Haberin Devamı

Filistin’in Battır heyeti Yeni Cami’yi gezdi

Filistin’in Battır heyeti Yeni Cami’yi gezdi

Filistin’in Battır heyeti Yeni Cami’yi gezdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Brühl#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!