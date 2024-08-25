Filistin’in Battır heyeti Yeni Cami’yi gezdi

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Cami Başkanı Mehmet Kara, cami ziyaret hakkında şunları söyledi: “Brühl Belediyemiz, Filistin’in Battır şehri ile partner şehir oldular. Battır Belediye Başkanı Zeki Butma Bey ve beraberindeki delegasyon, Brühl’e 3 günlük bir çalışma ziyareti yaptı. Bu ziyaret çerçevesinde camimizi de ziyaret ettiler. Brühl-Battır çalışma grubu yetkilisi Almut Zimmerman aracılığıyla gerçekleşen ziyarete, Battır Belediye Başkanı Zeki Butma ve heyetiyle birlikte Hildegard Venghaus (Rhein-Erftkreis Belediye Meclis üyesi, SPD), Pia Regh (Brühl Belediyesi 1. Başkanvekili, CDU), Elke Kamphausen (CDU Rhein-Erftkreis YK üyesi) katıldılar. Filistin heyeti külliyemizden çok etkilendiklerini ifade ettiler. Misafirlerimizin ziyaretlerinden duyduğumuz memnuniyeti, Filistin’e bir an önce barış ve huzurun gelmesi temennimizi ve Brühl Belediyesi ve Battır çalışma grubunun Battır’da yapacağı her türlü yardımlara destek vereceğimizi ifade ettik.”

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