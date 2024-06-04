Filistin’e destek olmak için futbol turnuvası

Hamburg Kreisliga takımlarından FC Türkiyem
takımının sahasında yapılan futbol turnuvasına biri Türk 17’si Alman toplam 18 futbol kulübü katıldı. Hasene Hamburg bölge temsilcisi Ömer Faruk Polat turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada turnuvanın Lübnan’da bulunan Filistinli mülteciler yararına yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Hamburg kentimizin güzide kulüplerinden FC Türkiyem takımının futbol sahasında 18 takımın katıldığı güzel bir turnuva yaptık. FC Türkiyem takım sorumlusu Taner Sefercik
bey “Hayırlı bir çalışma için bize yardımcı olur musunuz” dediler. Hasene olarak biz de katkı sağladık. Sporun barışcı birleştirici etkisini bir kez daha yaşadık çok güzel bir etkinlik oldu. Maddi katkı sağlayanların çoğu Alman arkadaşlarımızdı. Hasene olarak böyle hayırlı bir etkinlik imkanı verdikleri için FC Türkiye takımına çok teşekkür ederiz.”
Turnuvalarının her zaman düzenlenmesi gerektiğini belirten Taner Sefercik, “İmkanı olmayan yardıma muhtaç çocuklarımıza yardım ve dayanışma içinde olma sorumluluğumuz var. Yorucu olsa da güzel bir etkinlik oldu. Spor aksiyonlarıyla toplayacağımız yardımlar ile elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Turnuvadan Einigkeit takımı şampiyon olarak ayrıldı.