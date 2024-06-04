×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Filistin’e destek olmak için futbol turnuvası

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPADAN HABER#Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği#FC Türkiyem
Filistin’e destek olmak için futbol turnuvası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 12:29

Uluslararası Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Hamburg şubesi geçtiğimiz hafta sonu yardım amaçlı minikler futbol turnuvası düzenledi.

Haberin Devamı

Filistin’e destek olmak için futbol turnuvası
Hamburg Kreisliga takımlarından FC Türkiyem takımının sahasında yapılan futbol turnuvasına biri Türk 17’si Alman toplam 18 futbol kulübü katıldı. Hasene Hamburg bölge temsilcisi Ömer Faruk Polat turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada turnuvanın Lübnan’da bulunan Filistinli mülteciler yararına yapıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Hamburg kentimizin güzide kulüplerinden FC Türkiyem takımının futbol sahasında 18 takımın katıldığı güzel bir turnuva yaptık. FC Türkiyem takım sorumlusu Taner Sefercik bey “Hayırlı bir çalışma için bize yardımcı olur musunuz” dediler. Hasene olarak biz de katkı sağladık. Sporun barışcı birleştirici etkisini bir kez daha yaşadık çok güzel bir etkinlik oldu. Maddi katkı sağlayanların çoğu Alman arkadaşlarımızdı. Hasene olarak böyle hayırlı bir etkinlik imkanı verdikleri için FC Türkiye takımına çok teşekkür ederiz.”
Filistin’e destek olmak için futbol turnuvası
Turnuvalarının her zaman düzenlenmesi gerektiğini belirten Taner Sefercik, “İmkanı olmayan yardıma muhtaç çocuklarımıza yardım ve dayanışma içinde olma sorumluluğumuz var. Yorucu olsa da güzel bir etkinlik oldu. Spor aksiyonlarıyla toplayacağımız yardımlar ile elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Turnuvadan Einigkeit takımı şampiyon olarak ayrıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPADAN HABER#Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği#FC Türkiyem

BAKMADAN GEÇME!